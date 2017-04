Bruno Mars se despide de España con un concierto apoteósico

Bruno Mars ha dado por finalizada su visita a España este viernes 7 de abril. El cantante hawaiano se despedía de nuestro país con un concierto apoteósico en el Palau San Jordi de Barcelona.

Muy puntual, Bruno Mars comenzaba su espectáculo con un gran juego de luces y colores. A los fuegos artificiales se sumó en algunos momentos del show el propio fuego que hizo vibrar aún más a todos sus fans.

Junto a sus canciones de siempre, el cantante deleitó al público con sus nuevos temas de 24K y no olvidó hacer un gran cierre con uno de sus clásicos, Locked Out Of Heaven.

Así Bruno Mars se despide de España después de una semana donde el público pudo disfrutar de su música primero en Madrid y luego en Barcelona.