Cristina Pedroche estrena nuevo programa en La Sexta, al frente de la nueva serie documental Dentro de, veremos a la madrileña adentrarse cada jueves en emblemáticos lugares para la sociedad española como el Hospital de la Paz o el Congreso de los Diputados para contarnos el día a día de los profesionales que allí trabajan.

Ilusionada con este nuevo registro, no reniega de su faceta más loca y divertida ni del mundo del entretenimiento pero tampoco cierra ninguna puerta, ella se atreve con todo dentro del mundo de la televisión.

Desde que se casó en el chef David Muñoz, su vida ha dado un giro de ciento ochenta grados, completamente inmersa en el mundo de la gastronomía vive cada nueva aventura empresarial mano a mano con su marido. Volcados ahora en el nuevo restaurante StreetXO que han abierto en Londres, siguen sin parar de viajar.

CHANCE: Estrenas nuevo programa en La sexta, Dentro de...

Cristina Pedroche: Es una serie documental muy cuidada, el concepto es muy sencillo: entramos en lugares emblemáticos y ponemos en valor a la gente que hace que el país funciones. Tomamos el pulso a la realidad de lugares referentes para la sociedad española como el Hospital de La Paz, el congreso de los diputados, Iberia, el Hotel Palace o el Celler de Can Roca. Tengo muchas ganas de que la gente la vea, va a funcionar muy bien porque está muy bien hecho, es muy bonito de ver y habla de sitios muy reconocible pero que en el fondo no sabemos nada de ellos. Yo no soy periodista así que lo cuento como una más.

CH: Avisas de que “no eres periodista”, ¿Tienes miedo de que te acusen de intrusismo?

C.P: A mi me van a acusar de todo pero eso no me preocupa, no me defiendo de nada, aviso para que nadie se espere un reportaje periodístico, lo cuento como una ciudadana más y la protagonista no soy yo. Aquí no hay grandes vestidos ni tacones, yo salgo discretamente mirando lo que sucede y contándolo, los protagonistas son otros. De hecho hemos intentado que mi presencia no fuera constante, he ido lo justo, para que todo fluyera de la manera más natural posible

CH: ¿Cuál te ha tocado más?

C.P: Todos me han sorprendido para bien pero el de la Paz me tocó especialmente porque vivimos una historia personal muy bonita y con final feliz.

CH: Estudiaste Administración de empresas y turismo, ¿te hubiera gustado más periodismo?

C.P: No, nunca me lo plantee, estudié lo que me apetecía en ese momento, lo que mejor se me daba y lo que pensaba que iba a tener mejores salidas pero me encanta mi trabajo y las oportunidades que me están dando, las estoy cogiendo todas y creo que salgo airosa. Esto es un pasito más. Soy una persona muy transparente, en todos los sentidos, si me caes bien se nota y se me caes mal también, no interpreto un personaje. Cuando eres así es muy fácil hacer este tipo de programa, simplemente tienes que contar lo que estás viendo. Por supuesto hay un guión pero muy cuidado, hecho conmigo.

CH: ¿Te ves capaz de cualquier cosa en el mundo de la televisión?

C.P: Yo no me quiero poner límites, ya vendrán, a mí lo que me echen, tengo muchas ganas de seguir aprendiendo, soy muy joven. Parece que llevo toda la vida trabajando pero no hace ni diez años que empecé. Tengo sólo veintiocho años y quiero seguir aprendiendo. Quiero hacer muchas cosas. Me quiero comer el mundo, siempre, en todo.

CH: ¿Te gustaría centrarte en un futuro en temas más serios y menos de entretenimiento?

C.P: No, me gustan los proyectos en general, trabajar es lo que quiero. No por hacer este programa me gusta menos el otro. Son cosas totalmente distintas pero soy una persona muy versátil puedo hacer bien ambas cosas.

CH: ¿Has vivido muchas anécdotas divertidas?

C.P: Muchos pacientes vinieron a hacerse fotos en La Paz, soy muy cercana y visitar aquel hospital me tocó especialmente, les pedía a los médicos que les cuidasen bien, como si no lo hicieran ya pero es que soy muy madre. En el Congreso los políticos, me sorprendió la cantidad de horas que están allí, nos pensamos que no van pero allí estaban todos. Los días que fui yo, que fueron sólo dos, estaban todos menos Rajoy que tenía cosas en Moncloa.

CRISTINA PEDROCHE: “ME ENCANTARÍA TAMBIÉN ENTRAR EN UN BANCO Y QUE NOS CUENTEN COMO FUNCIONAN POR DENTRO”

CH: ¿En qué otros sitios te gustaría adentrarte?

C.P: En el Museo del Prado me encantaría, desde que he hecho este programa cada vez que entro en un sitio me hago más preguntas. Me encantaría también entrar en un banco y que nos cuenten como funcionan por dentro. La Moncloa y Zarcuela y DiverXo, claro.

CH: Te has metido en la cocina de la competencia...

C.P: Los hermanos Roca son muy amigos, les amamos. Estuvo bien, fui un poco “espía”. Prefiero DiverXo, no puedo engañar a nadie pero no son nuestra competencia, hacen otro tipo de propuesta que nos encanta y nos parece maravillosa.

CH: ¿Cómo afrontas que te echen la culpa cuando un programa no va bien?

C.P: Me da igual que cuando un programa sale mal me echen la culpa a mí, lo prefiero. Para hacer un programa se necesita muchísima gente detrás, normalmente se echa la culpa al presentador y este se echa las manos a la cabeza. Yo no, yo lo prefiero, me hecho por las mañanas mi crema para que me resbalen las cosas y me resbalan. Me basta con saber que lo he hecho lo mejor posible. Hay veces que las cosas funcionan y otras veces no, la vida es así pero cuando se cierra una puerta se abre una ventana maravillosa así que a otra cosa.

CH: ¿Qué has aprendido en este nuevo registro?

C.P: A contar las cosas sin buscar el chiste, soy muy graciosa y estoy siempre buscando el chiste pero aquí eso no encajaba, he mostrado una cara más seria.

CH: ¿Tu vida es más tranquila ahora?

C.P: No, mi vida es una locura, sigo viajando constantemente.

CRISTINA PEDROCHE: “ES QUE TRABAJO TAMBIÉN ALLÍ CON ÉL Y LA HOSTELERÍA ES UNA LOCURA”

CH: Porque cuando no estás trabajando estás acompañando a David...

C.P: No es acompañando, es que trabajo también allí con él y la hostelería es una locura. Mi madre ya me dice que en mis ratos libres es cuando trabajo en la tele.

CH: ¿Qué haces allí?

C.P: De todo pero sobre todo controlar que los costes no sean mayores que los ingresos, es algo

aparentemente muy simple pero no.

CH: Ahí es donde sacas partido a tus estudios de Administración de empresas.

C.P: Sí, he tenido que quitar el polvo a esos conocimientos y refrescarlos, tenemos directores financieros y contables, mucha gente que nos ayuda pero a mí cuando me dan un balance a final de mes me gusta entender perfectamente lo que pone para poder decirle a David “ya, para con la materia prima”.

CH: Puede estar tranquilo contigo.

C.P: Sí.

CH: Te has metido de lleno en el negocio, hace dos años no sabía nada de gastronomía.

C.P: Cada vez voy sabiendo más de gastronomía pero la cocina nada, no me llama la atención, el cocina y a mí se me hace la boca agua, quiero que termine para comérmelo pero a mí no me inspira, no me nace el ponerme a cocinar yo.

CH: ¿Cómo marcha el proyecto de Londres?

C.P: Muy bien.

CH: La crítica os ha dado algún que otro disgusto.

C.P: Críticas hay en todos los sitios, lo que sí quiero aclarar es que han salido noticias diciendo que he invertido en StreetXo Londres dos con cinco millones de euros y no es así, yo no tengo ese dinero, no se gana tanto en la tele, ojalá algún día gane eso. Eso es lo que ha costado la obra pero yo en la empresa tengo una décima parte.