Edurne sobre De Gea: “Estamos más enamorados que nunca”

No ha sido el mejor verano para la polifacética Edurne, que se ha visto salpicada en la polémica del caso Torbe debido a la supuesta implicación de su pareja, David De Gea, pero a pesar de los rumores la cantante ha asegurado que se encuentra más enamorada que nunca, mientras no para de trabajar. Conciertos por España, jurado en Got Talent y componer nuevo disco.