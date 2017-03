Ellie Goulding desvela su batalla contra la ansiedad y el pánico

Ellie Goulding, toda una estrella internacional de la música, acaba de desvelar su dura batalla contra la ansiedad y los ataques de pánico. La cantante de 30 años hizo esta confesión en un artículo de Well and Good publicado el pasado lunes, 13 de marzo.

“Comencé a tener ataques de pánico y lo más preocupante fue que podía ser provocado por cualquier cosa. Solía cubrirme la cara con una almohada cada vez que tenía que caminar fuera del coche al estudio”, escribió. En secreto luché física y emocionalmente”, señaló la artista británica.

La intérprete de Lights comentó también que sus ataques de pánico fueron provocados por una falta de confianza. “Tenía miedo de no ser tan buena cantante como todo el mundo pensaba que era. Y a medida que las apuestas crecían, tenía miedo de dejar decepcionar a todo el mundo, incluida yo misma “, continuó. La compositora relató como se quedaba paralizada por los nervios cada vez que tenía que acudir a un plató de televisión. “Me dije que tenía que empezar a creer en mí”, escribió la multiinstrumentalista, que encontró en el deporte una vía de escape y la mejor terapia. “Pero había otra manera de encontrar confianza interior: boxeo y kickboxing. Me encanta esa patada extra de adrenalina. Mantenerse en forma no significa pasar horas en un gimnasio. La clave es encontrar un entrenamiento que realmente te guste”, subrayó.

Goulding dijo que sus entrenamientos no resuelven el problema por completo, pero sin duda le ayudan a sentirse mucho mejor. “Todavía me pongo nerviosa o tengo ansiedad de vez en cuando, pero no es incapacitante como solía ser. Necesité tiempo, pero he aceptado que todo el mundo se siente nervioso antes de salir a un escenario, no es solo una cuestión mía. Y ahora que creo en mí más”, concluyó la inglesa.