El estilo premamá de Beyoncé: ¿el más sexy de las famosas?

En cuanto Beyoncé hizo público que iba a ser mamá de gemelos, no hay evento que se precie al que acuda y no muestre que es la reina del estilo maximalista. Para asistir a la Wearable Art Gala, su último look, se enfundó un ceñidísimo vestido rojo con escote de vértigo de Michael Costello que combinó con una corona de flores.