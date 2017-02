Halle Berry se siente culpable por sus fracasos matrimoniales

En el día más romántico del año hemos conocido el sentimiento de culpabilidad de Halle Berry con respecto a sus tres divorcios. La oscarizada actriz acudió el pasado sábado a una gala en la Torre USC en Los Ángeles como oradora y se abrió sobre sus frustrantes experiencias en el amor.

“He aprendido a lidiar con tres matrimonios fracasados, lo que no ha sido fácil, especialmente cuando hay niños involucrados”, dijo la estrella de 50 años a Entertainment Tonight. “A menudo me he sentido culpable y responsable. He sufrido mucho dolor y angustia”, subrayó la protagonista de Call.

“Las mujeres vamos al matrimonio pensando que va a durar siempre y que él es nuestro príncipe montado sobre un caballo majestuoso. Eso es lo que los cuentos de hadas nos enseñaron cuando éramos niños... soy un poco anticuentos de hadas en la actualidad”, añadió. “En cada una de esas situaciones, tan duras y, a veces, embarazosas, aprendí mucho sobre mí”, dijo. “Todas esas relaciones eran necesarias para mí. Todos llegan a tu vida con lecciones que tenemos que aprender, y esas relaciones me proporcionaron lecciones que me llevaron a lo que soy ahora. Por eso, estoy agradecido. Pero ha sido difícil. Ha sido una parte difícil de mi vida”, relató.

En estos momentos, Berry asegura que su prioridad en la vida son sus dos pequeños. “En este momento, ser mamá es mi trabajo más importante, y ahora sé que todo lo que hago, todo lo que digo y todo lo que les ofrezco es realmente importante”, dijo en el Jenesse Center, donde se lleva a cabo un programa de prevención de violencia doméstica, del que se ha habló en el pasado después de revelar que su madre sufría violencia de género.

La vida sentimental de Berry no ha sido igual de brillante que su carrera profesional. Casada con el jugador de béisbol David Justice en 1992, la intérprete se divorció cuatro años después entre rumores del carácter violento del deportista.

Después de este primer fracaso sentimental, Berry sufrió una depresión y un intento de suicidio. En 2001 contrajo matrimonio con el músico Eric Benet, una historia que también finalizó cuatro años más tarde. Después de una larga relación con el modelo Gabriel Aubry, con el que mantuvo una dura batalla judicial por la custodia de su hija en común, Nahla, la actriz y el francés Olivier Martínez se casaron en el año 2013 en el Chateau des Conde en Vallery (Francia). Dos años después del nacimiento de su hijo, Maceo-Robert, la pareja decidió romper en aparentes buenos términos.