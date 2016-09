Irene Villa presenta a su tercer hijo y no descarta ampliar la familia

Irene Villa se encuentra en su mejor momento, después de dar a luz a su tercer hijo, Eric Adriano, que ha pesado 3.500 y medido 50 cm. Aunque Irene y su marido esperaban que con el tercero llegará la niña no pudo ser, pero el nacimiento no ha traído más que felicidad a la familia de la periodista quien confesó que no descarta seguir ampliando la familia.