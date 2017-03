Isabel Gemio muestra su enfado por el caso de fraude de Paco Sanz

Isabel Gemio no quiso perderse este jueves 9 de marzo la gala de entrega de los Premios Talento de la Academia de la Televisión. La periodista fue reconocida junto con el resto de fundadores de la Academia de Televisión con el Premio Talento Extraordinario.

La premiada agradeció el reconocimiento y habló sin ningún tipo de tapujos sobre el supuesto nuevo causo de fraude en una acción solidaria. Y es que si ya lloró en directo al hablar del caso Nadia, Isabel Gemio no ha podido evitar mostrar su indignación con los últimos sucesos que han ocurrido en el caso Paco Sanz, en prisión sin fianza acusado de un supuesto delito de estafa, apropiación indebida y blanqueo de capitales.

CHANCE: Noche de premios, ¿cuántos premios tiene Isabel Gemio?

Isabel Gemio: No creas que tantos, pero los agradezco muchísimo.

CH: ¿A quién se lo dedicas?

I.G: No lo he pensado, no he escrito el discurso. Cada vez soy más amiga de hablar mucho menos porque menos es más.

CH: Hoy recibes premio y hay que apoyar a los nuevos talentos.

I.G: Rafael Ansón, Hermida, cuando llegué a aquellas primeras reuniones. Lo importante es que siempre haya alguna mujer.

CH: Te quería preguntar por el caso Nadia y el caso Paco Sanz. Unas situaciones muy delicadas.

I.G: Es muy triste, es dramático para este colectivo, al que le ha costado tanto ser protagonista por el trabajo que realiza, que es silencioso, que es un trabajo heroico de muchos padres y muchas madres, que trabajan en el anonimato, que no han utilizado a sus hijos, no se puede juzgar a un colectivo por uno o dos casos o por los que sean. Que la justicia hable, primero la presunción de inocencia. Si fuera juez, que la condena fuera que trabajase con este colectivo, que viva con la familia, con los enfermos 24 horas al día y así se daría cuenta de la barbaridad que ha hecho. Esto sirve para informarse a dónde va el dinero. Hay que ser muy riguroso con ese tema.

CH: ¿Estos casos pueden perjudicar a tu fundación y a otras?

I.G: Espero que no, porque la gente que quiere hacerlo de verdad, no deja de hacerlo y se informa a dónde va el dinero y en una fundación como la mía eso no ocurre porque tenemos patronato, comité científico, enseñamos las cuentas cada año. Ahora vamos a buscar una auditoría. Tengo muy claro lo que estamos haciendo.

CH: En los casos que han sucedido eran individuales.

I.G: Van a pagar justos por pecadores porque hay padres y madres honestos que trabajan desesperadamente por curar a sus hijos, pero a lo mejor tienen que buscar un instrumento como es una fundación y hay que seguir haciendolo. La investigación es la única esperanza para estos enfermos porque sus enfermedades son incurables, la ciencia, los científicos son su única esperanza. Hay que seguir luchando, yo voy a seguir haciéndolo, nuestra fundación va a seguir haciéndolo porque nadie nos dijo que fuera fácil.

CH: ¿Cómo va la fundación?

I.G: En un año ya hemos pasado un millón de euros, hemos ampliado proyectos. ahora queremos hacer una convocatoria, va a firmar convenio con el cesic, nos van a poner a un científico y no paramos de hacer cosas y de trabajar.