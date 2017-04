Jolie compra la casa de Cecil B. DeMille por 25 millones de dólares

Es una de las residencias históricas de Los Ángeles y Angelina Jolie es ya su dueña. Se trata de la mansión en la que vivió Cecil B. DeMille hasta su muerte en 1959 y por la que habría pagado 25 millones de dólares. La casa de estilo Beaux Arts tiene casi 700 metros cuadrados e incluye seis dormitorios y 10 cuartos de baño, además de 8.500 metros cuadrados de superficie en Laughlin Park.

Una casa ideal para la actriz de 42 años y sus seis hijos, donde podrán disfrutar de una enorme piscina, un gimnasio, un estudio con su entrada independiente, una enorme rosaleda, fuentes y una biblioteca. Una adquisición que entroncaría con los supuestos planes de cambiar su residencia a Londres, una decisión en la que habría contado mucho el mantenimiento del contacto de sus seis vástagos en común con Brad Pitt.

Entre sus nuevos vecinos se encontrarían Ellen Pompeo, Casey Affleck, Natalie Portman, Will. I. Am, David Fincher y Lauren Graham. No es que no le faltaran a Jolie casas en las que residir desde que saltara la noticia de su divorcio, sino que no había querido hacerlo en ninguna de las que compartió con su marido. Hasta ahora, Angelina y sus seis vástagos habían residido en una casa en las colinas de Malibú por 89.000 euros al mes.