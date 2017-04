Khloé Kardashian presume de su relación con Tristan Thompson

Atrás quedaron todos los problemas sentimentales de la joven del clan Kardashian, Khloé. La celebrity parece estar súper feliz con su pareja, el jugador de baloncesto Tristan Thompson. Además, la joven de 32 años ya está divorciada de su anterior pareja, Lamar Odom, también jugador de la NBA.

Khloé Kardashian es una joven muy romántica que siempre quiso luchar por su anterior relación con Lamar Odom. Sin embargo, los problemas de la pareja hicieron muy complicada la situación, llegando a verse obligada a pedirle el divorcio al jugador.

Sin embargo, este divorcio se convirtió en un proceso largo y dolorosa para la socialité, que además de querer el divorcio, intentaba ayudar a que Lamar estuviera bien y se recuperara de sus problemas.

Tanto fue así que incluso en un problema gravísimo de salud del jugador, la joven Kardashian tuvo que paralizar el divorcio por la salud del que por aquel entonces era su marido y estuvo siempre cerca de él, apoyándolo en todo momento.

Pero una vez recuperado, la cosa siguió hasta que por fin ambos pudieron conseguir cerrar aquella etapa de sus vidas llegando a un acuerdo de divorcio. Pero no fue lo único que hizo la joven.

Para festejar que ya no era una Odom, Khloé lo festejó con amigos por todo lo alto con una impresionante tarta, una réplica de su carnet de conducir, con frases divertidas pero sobre todo, donde se podía leer que la joven ya no llevaba el apellido de su ex marido.

Ahora la joven está feliz y radiante. Además, de su increíble transformación física, adelgazando y llegando a conseguir unas curvas de infarto, desde septiembre del año pasado Khloé presume de nuevo novio.

El apuesto galán que le ha robado el corazón a la celebrity es Tristan Tompson, un apuesto jugador de baloncesto de la NBA con el que mantiene una ídilica relación.

La joven está tan contenta con su nueva pareja que no duda en mostrar imágenes entrañables de ambos en sus redes sociales, como la última, una fotografía de ambos abrazados y sonrientes tomada por una polaroid de lo más entrañable.

En ella se ve a la pareja de lo más enamorada y no pueden dejar de sonreír. Esta relación supone para Khloé romper con una época muy triste de su vida y darle paso a la alegría y la diversión al lado de un hombre que no hace más que darle mucha felicidad a la joven.