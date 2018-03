Lily Allen anuncia su cuarto disco para junio y lanza dos singles

La cantante británica Lily Allen anunció hoy el lanzamiento de su cuarto disco, titulado “No Shame”, que verá la luz el próximo mes de junio y del que ha publicado los dos primeros singles, “Three” y “Higher”.

Se trata del primer trabajo de la artista, de 32 años, desde 2014, cuando lanzó su tercer disco, “Sheezus”, tras un retiro de cuatro años en el que fue madre de dos niñas y trabajó en la industria de la moda.

Allen ofreció el primer adelanto de “No Shame” el pasado mes de diciembre, cuando sacó a la luz la canción “Trigger Bang”, que canta junto al rapero británico Giggs.

“No puedo estar más feliz con la respuesta tan positiva que estáis teniendo”, escribió la vocalista a sus seguidores de la red social Instagram, después de colgar los dos sencillos, “Three”, una balada, y “Higher”, un tema con tintes de hip-hop.

Allen, hija del actor cómico Heith Allen, saltó a la fama con la canción “Smile” gracias al impulso que le proporcionó internet y la red social Myspace, tras lo cual editó su primer álbum, “Alright Still”, en 2006, al que seguiría “It’s not me, it’s you” (2009), que alcanzó el número 1 en el Reino Unido.

Su tercer trabajo, “Sheezus”, incluía temas como “Air Balloon” y “Our Time”, además de la versión de la canción “Somewhere Only We Know” de la banda británica “Kean”, que también llegó al número uno en las listas de éxitos.

La cantante ha sido nominada a varios galardones, como el Grammy, el BRIT Award y los Video Music Awards de la cadena MTV.