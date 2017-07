Manuel Carrasco hace “malabares” como “todos los papás y mamás”

Manuel Carrasco está inmerso en sus proyectos profesionales como cantante y lo compagina a la perfección la bonita tarea de ser papá primerizo. El cantante asegura que lo lleva como cualquier otra familia y echa mucho de menos a su pequeña cuando se va de gira.

El artista acudió como muchos otros artistas a apoyar a su amigo Miguel Poveda en una gala de lo más especial, Miguel Poveda y amigos: música para la investigación en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

CHANCE: ¿Qué tiene Miguel Poveda que no podéis decir que no?

MANUEL CARRASCO: Él tiene una sensibilidad muy especial, tiene un arte que no se puede aguantar y le quiero mucho, creo que hay personas, artistas grandes, pero también hay personas grandes detrás de los artistas y él es uno de ellos, y siempre que lo he llamado ha venido siempre. Yo tenía que estar y además siendo una causa tan bonita como esta con la que siempre estoy bastante involucrado también. Estoy muy ilusionado, se lo he dicho esta mañana y ayer, estoy muy ilusionado de cantar con él esta canción.

CH: Supongo que también tienes más motivos para estar ilusionado porque todo te va de fábula.

M.C: Sí, con varias cosas. Contento, imagínate, estoy disfrutando de eso, de toda esta nueva etapa que se ha juntado evidentemente con todo lo bueno que ya me estaba pasando musicalmente que está siendo la mejor etapa de mi vida, no puedo decir lo contrario. De logros a nivel profesional y personal.

CH: ¿Cómo va la gira?

M.C: Pues este fin de semana hago Almería y Cádiz. Luego voy a Santander y Gandía, la semana que viene, estoy sin parar.

CH: Y en Starlite.

M.C: Sí, estuve el otro día y hago una segunda fecha a finales de agosto.

CH: ¿Cómo compaginas la gira con el ser papá?

M.C: Pues como todos los papás y todas las mamás, haciendo malabares.

CH: ¿La echas de menos cuando te vas de gira?

M.C: Hombre por supuesto, como todos, en normal. Voy cogiendo el tiempo que puedo para volver a casa rápido.

CH: ¿Y te manda vídeos tu mujer?

M.C: Claro, todo, igual que todos.

CH: ¿Cómo se te da lo de cambiar pañales?

M.C: Perfecto, soy un fenómeno.

CH: ¿Por qué habéis elegido ese nombre?

M.C: Porque nos gustaba, simplemente, lo teníamos pensado desde hace tiempo y nos gusta.

CH: ¿Qué es lo que mejor se te de cómo papá?

M.C: Todo.