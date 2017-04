María León cambia de look para mimetizarse con Eduardo Casanova

Aunque la actriz y hermana de Paco León, María, todavía no ha subido ninguna imagen a las redes sociales de su nuevo cambio de imagen, su manager no ha dudado en hacerlo en su Instagram, donde aparece en una imagen con el actor de la exitosa serie de Telecinco, Aída, Eduardo Casanova. Y es que los dos jóvenes parecen compartir look y casi mimetizarse.

La actriz parece que le ha dado un vuelco a su vida, cambiando completamente de imagen con un look muy atrevido pero sobre todo muy cañero. Y es que la joven de Allí abajo se ha atrevido a cortarse la melena, luciendo un pelo súper cortito y rubio platino, vamos, igual que su compañero de profesión, Eduardo.

Así, la joven le da a su imagen un aspecto mucho más desenfadado y atrevido, un look que nos ha dejado con la boca abierta pero que nos ha encantado. Ahora, estamos deseando que la propia actriz nos confirme su look, y es que ¿Se deberá a algoo importante su nueva imagen?