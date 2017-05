El Museo do Viño suma un conjunto escultórico de la Escola de Canteiros

La Escola de Canteiros de la Diputación de Pontevedra donará un conjunto escultórico a Cambados para su instalación permanente en el Museo do Viño. Se trata de un grupo de piezas que representan una lagareta, cajas de vino y botellas, realizadas en granito y que quedarán instaladas en el patio interior de la institución museística.



Estas creaciones están siendo terminadas y perfiladas en la propia villa cambadesa. Los trabajos comenzaron ayer y seguirán hoy, en la Praza do Concello, donde todos los interesados podrán acercarse a conocer cómo trabajan la piedra estos profesionales de la cantería.



Se trata de una de las actividades incluidas en la exposición de arte escultórico que ayer presentó en Cambados la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, junto a la alcaldesa, Fátima Abal y miembros del gobierno local.



La muestra se completa con 17 esculturas, con algunas de más de mil kilos de peso, y ya terminadas, que se han colocado en el paseo marítimo, en la zona de las palmeras, y que se han dividido en dos bloques. Aunque ambos incluyen piezas figurativas que representan a personas, uno se centra en la recreación de oficios tradicionales y el otro en la emigración.



Esta exposición al aire libre podrá visitarse hasta el 30 de junio.



En cuanto a las piezas que se crean en la Praza do Concello con destino al Museo, están siendo modeladas por un grupo de cuatro alumnos de la Escuela: Daniel Acuña, Víctor Manuel Casal, Cristian Jabois y Daniel Moreira, además de profesor Adrián Otero Chantada.



Apuesta por Cambados

La presidenta provincial, Carmela Silva, reivindicó ayer la importancia de continuar apoyando a Cambados por su declaración de Ciudad Europea del Vino 2017. Recordó la existencia de un protocolo firmado entre ambas administraciones que incluye la ejecución de varios convenios a lo largo de este año y destacó el potencial de la villa del Albariño por su paisaje, vino, gastronomía, casco histórico y ahora también con nuevos atractivos turísticos y culturales como la muestra inaugurada ayer.



A nivel internacional

Silva alabó la calidad y profesionalidad de la Escola de Canteiros, al recordar que dos de sus antiguos alumnos trabajarán a partir de junio en la obra de restauración del Capitolio de Washington en Estados Unidos, noticia que fue recogida también por medios nacionales, subrayó.

Igualmente, canteros formados en esta institución participan en labores constructivas o de rehabilitación en la Sagrada Familia de Barcelona y en la Catedral de Santiago, entre otras. l