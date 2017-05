Penélope Cruz se mete en el papel de una rubia Donatella Versace

La actriz Penélope Cruz ya “es” rubia para interpretar a Donatella Versace en la serie del canal FX “American Crime Story”, cuya productora ha publicado hoy en la red social Instagram imágenes de la española caracterizada como la diseñadora de moda, un papel que supondrá su debut en la televisión estadounidense.

La serie comenzó a rodarse el pasado mes de abril pero no se estrenará en televisión hasta 2018.

“Versace: American Crime Story” explorará la muerte del diseñador italiano Gianni Versace, tiroteado el 15 de julio de 1997 en los escalones de la entrada de su mansión en Miami Beach por el asesino en serie Andrew Cunanan, que se suicidó en una casa flotante tras una intensa búsqueda por parte de las autoridades estadounidenses.

En la serie, de diez capítulos, Édgar Ramírez encarnara a Versace, Ricky Martin a la pareja del modisto, y Darren Criss a Cunanan.

El guion de “Versace: American Crime Story” está basado en “Vulgar Favors: Andrew Cunanan, Gianni Versace, and the Largest Failed Manhunt in U.S. History”, escrito por la periodista de Vanity Fair Maureen Orth