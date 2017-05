Pilar Rubio afirma que Ramos y ella no quieren más niños “por ahora”

Pese al ajetreado ritmo de vida que lleva con varios programas en televisión y ejerciendo de madre, Pilar Rubio siempre saca tiempo para mantenerse en forma. La presentadora suele practicar deporte habitualmente y trata de llevar una alimentación sana, solo le faltan horas de sueños para tener un buen índice de vida saludable.

Así lo ha demostrado en la presentación de la app “Quiero cuidarme” de DKV Seguros, mediante la que todos podemos mejorar nuestro estado de salud. Tras tres años enlazando un embarazo con otro, Pilar Rubio asegura que quiere centrase en su trabajo y volver a ser la que era antes, por lo que por el momento descarta seguir ampliando la familia. Desde hace cinco años comparte su vida con el jugador del Real Madrid Sergio Ramos, juntos son padres de dos niños, Sergio Jr. y Marco, de tres y casi dos años.

CHANCE: Tratas de llevar una vida sana pero te faltan horas de sueño...

PILAR RUBIO: Sí, tengo que reconocerlo, hay que dormir ocho horas pero duermo cinco o seis. Sé que hasta que no pasen por lo menos dos o tres años y lo niños sean más mayores será así, tengo que vivir con ello. El ritmo de vida de una madre es así, tienes que cuidar de tus hijos, trabajar y estar en forma.

CH: ¿Sergio no se levanta por las noches?

P.R: Sí, repartimos tareas, pero los padres tenemos un radar y en cuanto oímos un pequeño lloro te despiertas.

CH: ¿Han salido tranquilos los niños?

P.R: Han salido* revoltosos (ríe), son inquietos. Sergio ya tiene tres años, empieza a comer y ya no es tan bebé, me he quitado un peso de encima porque antes para comer también era un problema. Marco es difícil porque es muy chiquitito y se despierta muchas veces por la noche, lo típico de los bebés.

CH: Respecto a la personalidad, ¿Cómo son?

P.R: Son totalmente distintos, Marco es un terremoto y Sergio es super tranquilo y sensible. Físicamente no se parecen nada, pero de carácter tampoco. A Marco lo ves rubito y con los ojos azules y parece un ángel pero es un trasto.

CH: ¿Qué veis de vosotros en ellos?

P.R: He llegado a escuchar que se parecen a mis amigas y a mis amigos (ríe), cosas absurdas de estas que se dicen en internet. Menos mal que me habéis visto embarazada. Son una mezcla de los dos, Sergio tiene mi pelo y los ojos de su padre, Marco tiene el pelo de su padre y mis ojos.

CH: ¿Qué tal se llevan entre ellos?

P.R: Ya se llevan bien, ya no se pegan (ríe), han hecho las paces.

CH: Parece que a Sergio le gusta mucho el fútbol, por los vídeos que cuelga su padre...

P.R: A todos los niños si les das una pelota juegan, les gusta a todos, igual que con los coches. Son niños activos.

CH: ¿Qué dice cuando ve a su padre en la televisión? El otro día ganando la liga y en la Cibeles...

P.R: Está acostumbrado a ver a su padre y a su madre en la televisión constantemente, para él es algo normal. También ve normal ir al estadio, es como si trabajásemos en otra cosa.

CH: ¿Les inculcáis a ellos hábitos saludables? Deporte, alimentación sana...

P.R: Son muy pequeños todavía pero yo que soy la responsable de que coman bien intento que su alimentación esté basada en productos ecológicos y que sea variada. Casi nada es procesado de lo que comen. Tampoco puedes exigirle mucho más a un niño pequeño.

CH: ¿Eres muy cocinitas?

P.R: Lo justo para sobrevivir. Es verdad que alguna vez me he puesto a hacer algún bizcocho y es entretenido cuando lo haces con tus amigas.

CH: Se te ve más delgada...

P.R: Creo que es por la camisa, estoy igual, peso 58,5kg desde que tenía quince años.

CH: ¿Tienes ganas de volver a ser madre?

P.R: De momento no, de momento quiero disfrutar de los míos. Mis hijos todavía no me piden otro hermanito, quieren coches y pelotas. He estado tres años entre embarazo y niño, quiero recuperar mi vida y volver a trabajar como estoy haciendo ahora. Por el momento no tenemos planes de tener más niños.

CH: ¿No echas en falta una niña?

P.R: No, para nada. Si me quedase otra vez embarazada y fuese niño estaría igual de contenta.

CH: Igual a Sergio sí le hace ilusión la niña...

P.R: Nos da igual, de verdad.

CH: Pronto estarás en la televisión con ‘Ninja Warrior’...

P.R: Sí, creo que empezará en junio porque ya están con los avances, pero no sé cuándo.

CH: ¿Cómo reaccionan tus hijos cuando te ven haciendo retos para ‘El Hormiguero’ continuamente?

P.R: Sergio me apoya totalmente, se queda mirándome y me pregunta qué es lo que toca hoy. Me ayuda. Marco es muy pequeñito todavía.

CH: Saldrán deportistas...

P.R: Espero que estudien y que hagan algún deporte, por supuesto. Me gustaría que tocasen algún instrumento, la guitarra eléctrica o la batería. Que les guste la buena música.

CH: Te califican como la novia perfecta de toda la plantilla del Real Madrid, ¿Te sientes así?

P.R: Intento dedicarme a mi trabajo y a mi familia, mi intención es seguir siendo yo y teniendo mi identidad, lo que tanto he trabajado durante años.