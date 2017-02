Rocío Crusset saca su lado solidario en “Lo que de verdad importa”

Uno de los estrenos más esperados de la temporada, ‘Lo que de verdad importa’ llega a los cines de toda España y lo hace para aportar su granito de arena en la lucha contra el cáncer infantil. La película donará todos los beneficios obtenidos a una red de campamentos para los niños enfermos. Dirigida por Paco Arango, el director volverá a tocar la fibra sensible de los espectadores como ya hizo con ‘Maktub’.

Un gran número de rostros conocidos se dieron cita en el estreno y es que todos quisieron aportar su granito de arena por una buena causa. Paloma Lago, Carmen Lomana, Patricia Rato, José Toledo, Lydia Bosh o Elena Furiase fueron algunas de las famosas que no faltaron a la cita.

La modelo Rocío Crusset aprovechó su corta estancia en Madrid para participar en el Mercedes Fashion Week y acudió al estreno y es que, siempre que su trabajo se lo permite, la joven disfruta de España y de sus raíces.

CHANCE: Hacía mucho tiempo que no te veíamos.

Rocío Crusset: Sí. He estado trabajando. No he parado desde después de verano, no he pasado por España casi, solo por Navidad.

CH: A tu madre no la vemos nada, qué tal esa nueva vida por Nueva York.

R.C: Muy bien, eso preguntárselo a ella que seguro que os contesta.

CH: Te vemos en las revistas, te hemos visto muy cariñosa con tu chico.

R.C: Bueno, es que os gusta... Yo tengo 22 años y la vida es maravillosa pero no tengo por qué estar enamorada y con novio.

CH: ¿Es un amigo especial?

R.C: Exactamente, no lo niego pero no me voy a casar ni estoy enamoradísima ni nada. Poco a poco.

CH: No quieres etiquetar esto como una relación.

R.C: Claro, es lo que no quiero. No os adelantéis antes que yo.

CH: ¿Con ganas e ilusión?

R.C: Yo estoy muy centrada en mi trabajo, eso sí que es verdad y de momento voy a seguir así. Estoy tranquila de esta manera.

CH: El tener alguien al lado influye.

R.C: Claro, ayuda, es un buen amigo y me ayuda en todos los aspectos.

CH: ¿Vas a desfilar ahora aquí?

R.C: Sí, ahora hacemos Madrid Fashion Week y a ver qué tal.

CH: ¿Y después qué proyectos tienes?

R.C: Me voy a Milán una semanita a probar suerte, luego a Australia un par de meses a la playita pero a trabajar.

CH: ¿Sola?

R.C: Sí, claro, solita.

CH: ¿Cómo te ha cambiado la vida?

R.C: Mucho, yo me esperaba trabajar un poquito, ganar un poquito de dinero y seguir estudiando. Cuando algo te viene con suerte y te pasan cosas buenas y ves que estás trabajando mucho pues...

CH: Cambiaste el tema apellido y ahora eres Rocío Crusset.

R.C: Lo estoy consiguiendo.

CH: Decías que es un amigo pero él el otro día habló maravillas de ti.

R.C: Sí, es muy buen niño, es muy buena persona, no puedo decir nada malo de él.

CH: ¿Alguna cosa que te guste de él?

R.C: Es un chico muy humilde, viene de Cuba que es un sitio muy humilde y es un chico que se ha conseguido la vida a base de mucho esfuerzo y mucho trabajo y con eso pues da muy buenos consejos, da alguna lección de vida y luego que es maravilloso, súper simpático y muy guasón, a quién no le gusta un poquito de guasa.

CH: ¿Te apetece no centrarte en otra relación?

R.C: Por eso os digo que no os apresuréis antes que yo, hace ocho meses que lo he dejado con Jaime y quiero ir con calma, no quiero tampoco seguir aquí súper rápido.

CH: Tu madre tenía un proyecto para televisión que se ha caído y le ha sentado mal la noticia.

R.C: De eso yo no tengo ni idea. Yo estoy tan centrada en mi trabajo que voy a lo mío.

CH: ¿Cómo celebraste San Valentín?

R.C: No, estuve con mis amigas, hicimos todas un amigo invisible, nos dimos flores y corazones y este San Valentín se lo he dedicado a mi familia.