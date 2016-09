Sanidad investiga dos nuevos casos por posible contagio de fiebre hemorrágica

Dos personas fueron hospitalizadas en la madrugada de ayer en Madrid por posible fiebre hemorrágica Crimea-Congo, según informó el Ministerio de Sanidad. Se trata de una mujer que paseaba por Ávila y un técnico del laboratorio central que manipuló muestras de fluidos infectados.

El número de personas vigiladas por haber estado en contacto con pacientes afectados por fiebre hemorrágica Crimea-Congo aumentó de 190 a 282, según informó ayer el miembro de la comisión técnica para el estudio de esta enfermedad y portavoz del comité técnico de expertos y catedrático de Salud Pública, Ángel Gil, que dijo se hace como medida “de prevención”. En declaraciones a los medios en la sede de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Gil explicó que amplió el número de “contactos” porque “no quieren que “se escape nadie” infectado.

De las 190 personas que se estaban estudiando hasta ahora en categoría de contactos, una técnico de laboratorio manifestó alguno de los síntomas, lo que provocó que esta noche acudiese al Hospital Carlos III y fuese ingresada en la unidad de alto aislamiento del centro hospitalario La Paz-Carlos III.

De los 281 casos restantes de contactos en estudio ninguno tiene síntomas, ni requiere, en este momento, aislamiento domiciliario. “Muy posiblemente, en los próximos días, si esto evoluciona así, alguno podrá incluso abandonar ya el seguimiento y el control”, explicó Gil.

Además, el portavoz aseguró que se ha “abierto” una segunda línea de investigación por un segundo caso que acudió el pasado viernes a las urgencias del hospital madrileño Ramón y Cajal.

Una mujer y su marido habían “paseado” por una zona rural de Ávila y después de que a él le picara garrapata, presentó “fiebre y alguna sintomatología” que podía ser “compatible” con la que presenta el virus de la fiebre hemorrágica Grimea-Congo.

Gil afirmó que eso “hace sospechar” y se remitió a esa persona al hospital Gómez Ulla, aunque es “un caso más” de investigación y no tienen todavía la “confirmación serológica” de si son positivos o no. La garrapata picó al hombre que tuvo unos síntomas, pero este se recuperó y está asintomático. No obstante, posteriormente, la mujer mostró los síntomas, lo que les hizo pensar que lo que tuvo el marido podía estar “relacionado”.