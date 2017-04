A Selena Gómez también le gustan los vestidos de las rebajas

Selena Gomez no deja de demostrar una y otra vez que es todo un icono de estilo. Sabe cómo combinar básicos, de hecho, hace unos días nos enseñó a llevar la camiseta blanca sin que pareciese aburrida, e incluso se ha atrevido a inspirarse en Victoria Beckham con mucho éxito y ahora es la invitada perfecta. La actriz ha estado en una boda y su ‘look’ no podría ser más acertado.

La actriz, que se ha dejado ver muy acaramelada con The Weeknd en Coachella con el correspondiente disgusto de Bella Hadid, tiene una agenda bastante apretada, pero eso no significa que tenga desatendidos a sus amigos y por eso no dudó en asistir a la boda de David Henrie, su compañero de reparto en la serie de Disney que la catapultó a la fama: Los Magos de Waverly Place.

En la ceremonia fue el centro de todas las miradas con su ‘look’ que, aunque era sencillo, estaba cargado de sofisticación y por eso mismo se convirtió en la invitada perfecta. Ni demasiado sexy ni demasiado recatado, se trataba de un diseño granate largo con un cuello alto y escote en la espalda de la colección Otoño 16 de Emilia Wickstead que combinó con un peinado de estilo desenfadado con trenzas. Estaba espectacular.

El vestido aún no se ha agotado y está disponible en la venta en la web endource por 780 libras, más de la mitad que su precio original, que ascendía a 1,950 libras. Se nota que a Selena también le gustan las rebajas.