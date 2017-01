Soraya emocionada porque cree que le va a salir una hija “muy artista”

La cantante Soraya Arnelas ha visitado el Centro de Reproducción Asistida Institut Marquès en Barcelona para hacerse una ecografía de seguimiento de su embarazo utilizando el dispositivo vaginal Babypod.

De esta manera ha podido ver cómo su primer bebé en gestación, una niña a la que llamará Manuela Grace, responde al sonido de la música moviendo la boca y la lengua.

Para la ecografía, la cantante ha llevado su propio Babypod. Soraya se ha mostrado muy emocionada: “Ver que escucha lo mismo que tú y que reacciona con la música es un vínculo muy grande entre madre e hija. Es increíble ver cómo responde a la música antes de que haya nacido”. Soraya ha elegido para la ocasión la canción Balada para adelina, de Richard Clayderman.

CHANCE: ¿Qué has sentido al ver que tu bebé respondía a los estímulos musicales?

Soraya: Vi que mi pequeña Manuela reaccionaba con la música que habíamos elegido, ha sido compartir un poco más. Porque a pesar de que me dedico a la música, el hecho de que ella pueda oír lo mismo que yo estoy oyendo y de que reaccione ante ello creo que es un vínculo muy grande entre la madre y su hija, que todavía no ha nacido pero dentro del vientre ya vemos cómo reacciona. Me ha hecho muchísima ilusión cómo movía la boca, como movía la lengua, cómo abría la boca, como estiraba el cuello. Bueno, ¡que le encanta la canción que hemos elegido! Y ahora a esperar a que salga y le pondré de nuevo la canción para ver cómo reacciona en vivo y en directo.

CH: ¿Crees que dispositivos como éste aumentan la conexión de la madre con el bebé?

Soraya: Sí absolutamente BabyPod te hace eso, que esa música que a ti te fascina, que a ti te relaja en casa y que tu escuchas, poder tener ese vínculo con tu hija, antes de que nazca, poder compartir música con ella y encima poderla hacer reaccionar, yo creo que incluso estás fomentando el hecho de que se creen patrones entre madre e hija antes de tenerla entre tus brazos. Le creas unos gustos, la influencias con la música que te gusta. Creo que es muy muy interesante.

CH: ¿Cuál es tu música favorita para compartir con tu bebé?

Soraya: Bueno, a mí me gusta sobre todo lo que tiene que ver con el mundo del piano. No he tenido la suerte de aprender a tocar el piano, no se tocarlo, pero sí que es verdad que lo admiro muchísimo y, es verdad que todos los interpretes o piezas que tienen que ver con los pianos me llaman muchísimo la atención, por eso elegí Balada para Adelina de Richard Clayderman. Ha sido una canción muy especial en mi vida y quería verlo en primera persona, cómo mi hija reaccionaba ante esta pieza. Ha sido toda una sorpresa porque no ha parado de abrir la boca, incluso ha sonreído. Era lo que esperaba, que efectivamente Manuela compartiera gustos desde el vientre conmigo.

CH: ¿Le cantas a menudo al bebé a través de babypod? ¿Cómo describirías esos momentos?

Soraya: No, cantado todavía no le he cantado, pero sí que tengo la suerte de dedicarme a la música y entonces algún concierto manuela ya ha vivido en la barriguita y siento que mientras voy cantando ella se tranquiliza, pero cuando termina el concierto ella se viene a arriba. ¡Creo que va a salir una niña muy artista! (se ríe).

CH: ¿Y a ti qué te aporta? ¿Te sientes más relajada?

Soraya: Pues sí, efectivamente, a mi lo que me puede aportar es la tranquilidad de poder estar escuchando la música que me gusta, saber que estoy compartiendo con mi hija mis gustos musicales. Y sobre todo, incentivándola ya desde pequeña al gusto artístico, a moverla, a que esté activa, a que tenga respuestas ante ciertos instrumentos. Yo creo que es como darle una clase de música antes de que nazca ¿no? Y la música para mí, imagínate, es el sentido de mi vida. Imagínate qué anclaje y qué unión más bonita con mi hija.

CH: ¿Cómo te encuentras del embarazo?

Soraya: Pues me encuentro muy bien. Me encuentro muy bien. Desde luego el embarazo afortunadamente, sé que en muchos casos no suele ser siempre tan cómodo, pero he tenido mucha suerte y Manuela me ha dejado pasar todo el verano haciendo mi gira de verano musical, me ha dejado seguir haciendo mis proyectos de trabajo, incluso he rodado una película en la que Manuela aparecerá, no estará físicamente pero sí se hace mención a ella y no he tenido nada de náuseas durante el embarazo, me ha dejado seguir haciendo deporte, controlado obviamente por el ginecólogo, pero incluso a nivel de comida. Si es verdad que yo me he cuidado siempre a nivel de comida, pero no estoy teniendo problemas, no le he cogido ascos a nada, ni me ha dado tampoco por algo en concreto. O sea que estoy viviendo un embarazo muy normal. Yo creo que si todo sigue así hasta el final, muy probablemente me anime a por otro.

Institut Marquès diseñó este dispositivo vaginal para un estudio científico que demostró que los fetos prácticamente no oyen el sonido que les llega desde el exterior. Sólo pueden oírlo si les llega desde la vagina de la madre, y esto ocurre a partir de la semana 16, cuando el feto mide sólo 11 cm.

Igual que la cantante Soraya, las mujeres embarazadas pueden usar Babypod para comunicarse con su bebé diariamente en casa durante la gestación y también llevarlo a las ecografías.

Según las investigaciones de IM, el uso del dispositivo tiene importantes aplicaciones médicas. La Dra. Marisa López-Teijón, directora de Institut Marquès explica que “Los ginecólogos estábamos acostumbrados a ver a los fetos como sujetos pasivos a los que medíamos y observábamos pero ahora la ecografía musical nos permite despertarlos y provocar una respuesta. Esto nos facilita mucho la observación de todas las estructuras del bebé y además acorta el tiempo de exploración. Estamos muy contentos por poder descartar la sordera fetal y muy ilusionados con las posibilidades que puede tener la estimulación neurológica fetal”

Actualmente, Institut Marquès está investigando si la música vía vaginal también puede incrementar las posibilidades del embarazo después de la transferencia del embrión. Es decir, si mejora la implantación. Este estudio se enmarca en una línea de investigación de este centro sobre los beneficios de la música en la reproducción asistida, que ya descubrió que las vibraciones musicales incrementan un 5% la fecundación in vitro. Por ello en sus clínicas, IM ya tiene un sistema de música incorporado en todas sus incubadoras donde se desarrollan los embriones.