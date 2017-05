Taylor Swift hace su primera aparición tras cinco meses ausente

Taylor Swift sale de su retiro artístico y hace su primera aparición pública en cinco meses. La cantante de 27 años era fotografiada la semana pasada después de semanas apartada del ojo público. Según varios medios, la compositora fue captada por los paparazzi cuando se dirigía a ver a su madre Andrea en Nashville (Tennesse). La joven fue captada subiendo a su avión privado el pasado sábado 13 de mayo.

Taylor no era fotografiada desde el pasado mes de febrero, cuando actuó el fin de semana de la Super Bowl. La estrella musical no ha comentado el motivo de este retiro público, pero muchos piensan que se debe a la preparación de su nuevo álbum de estudio. Sin embargo, entre sus fans había mucha preocupación por si esta ausencia tenía algo que ver con el cáncer que le fue diagnosticado a su progenitora hace dos años.

Sin embargo, el primer movimiento público de la ex novia de Tom Hiddleston se produjo también este pasado fin de semana, cuando envió una fan una carta y un ramo de flores por no poder acudir a su fiesta de graduación, a la que Ashley le había invitado. “Ashley, hola amor. ¡Estoy tan triste porque no puede llegar a tu fiesta de graduación! El tema de Nueva York, la cabina fotográfica, siendo el día 13... ese es mi tipo de fiesta. Estoy tan orgullosa de ti, de tu arduo trabajo y dedicación, de tu entusiasmo y ambición. Tengo mucha suerte de que una chica como tú se preocupe por mí. Ten envío mi amor y abrazos a tu familia. Con amor, Taylor”, escribió Taylor junto a un dibujo en el que aparece su seguidora por las calles de Nueva York.