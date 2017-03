El trabajo de Sara Carbonero que la acerca aún más a Portugal

Además del periodismo, Sara Carbonero tiene una pasión: la moda. Por esa razón fue presentadora de la primera edición de Quiero Ser y hace algo casi dos años que creó su tienda online Slow Love. Ahora que el periodismo ha pasado a un segundo plano, la periodista tiene más tiempo para dedicárselo a sus pequeños y a sus compromisos profesionales, como el que la une a Salsa.

La firma portuguesa fue pionera y hace 10 año lanzó los vaqueros Push Up Wonder, un modelo originalmente de cintura baja que combina a la perfección el verdadero efecto Push Up con sensualidad y comodidad y que se adapta al cuerpo femenino como si fuera una segunda piel.

Para celebrar esta fecha, Salsa ha escogido a Sara Carbonero como embajadora de la marca. La conocida periodista será la embajadora durante 2017, reforzando la imagen de Salsa, no sólo en Portugal. “Hay días en los que no paso por casa, por eso elijo una ropa que sirva tanto para durante el día como para el final del día, en el caso de tener una cena. Me gustan mucho los colores básicos, muy neutros, que combinan con todo”, ha contado la presentadora.

“No soy de arriesgar demasiado con estampados y no me complico. Por eso, elijo siempre prendas cómodas que puedan combinar con calzado deportivo o con unos stilettos para la noche. Los Push Up Wonder son una segunda piel. Se adaptan perfectamente a nuestras curvas, a nuestras formas y a nuestro cuerpo. Tienen todo y son muy fáciles de combinar”, apostilló Sara Carbonero.