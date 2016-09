El tráiler de “Cincuenta sombras más oscuras” bate récords

El tráiler de Cincuenta sombras más oscuras ha marcado un nuevo récord 24 horas después de su lanzamiento. La pieza audiovisual de menos de dos minutos anotó la friolera de 114 millones de visitas en YouTube, Facebook, Instagram y otras plataformas digitales, destronando a Star Wars: El Despertar de la Fuerza, que cuenta con 112 millones de reproducciones.

"Esta vez no hay reglas, no hay castigos y no hay más secretos", dice Anastasia Steele a Christian Grey en boca de su intérprete, Dakota Johnson, a la que se ve un instante antes en ropa interior. Jamie Dornan, el inglés que encarna al multimillonario empresario, también luce palmito y muestra al personal su trabajado físico, sin camiseta. Tampoco falta la escena subida de tono, algo de lo que adoleció la primera parte según los más críticos con la adaptación de la novela homónima de E. L. James. La pareja de actores intentan sofocar su pasión vestidos bajo la ducha, aunque el resultado sea todo lo contrario.

Las cifras millonarias del clip son un buen augurio para Universal Pictures, que espera superar los 571 millones de taquilla que acumuló Cincuenta sombras de Grey tras su estreno el Día de San Valentín de 2015. Que el drama erótico convenza a la crítica especializada es otro cantar.