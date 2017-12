Lichis | “Cuando te haces mayor el discurso es más interior, no tan hacia afuera”

Miguel Ángel Hernando Trillo, más conocido como Lichis, tras despedirse del grupo La Cabra Mecánica, sacó su primer disco en solitario en el año 2014 titulado “Modo Avión”, repleto de canciones autobiográficas, en las que, como él mismo dice, “su alma está ahí”.

Tras un breve paréntesis, fue este el año cuando el artista se decidió a grabar en su propio estudio su segundo disco en solitario, “Mariposas”. La primera entrega de su nuevo álbum llegará al mercado dividido en dos partes para alargar así la potencial vida mediática del mismo y reivindicar el concepto del disco.

Lichis estará hoy en concierto a las 23.00 horas en la sala Mardi Gras, con motivo de la presentación de su nuevo álbum, “Mariposas”.

Su nuevo trabajo mantiene el camino comenzado con “Modo Avión”, tratándose de un rock maduro y profundo, con letras íntimas e intensas, haciéndolo desde una perspectiva alegre y esperanzadora.

¿Cómo describiría el proceso de creación de su último disco “Mariposas”?

Ha sido un proceso en el que he vuelto un poco al concepto inicial de los comienzos de la industria discográfica, en el que se trataba de ir sacando EP tras EP, no grabar un álbum cerrado, ya que así igual te pasabas un año esperando a sacarlo a la venta, ya que tenías que sacar diez o doce canciones a la vez. “Mariposas” supuso este primer EP, el segundo saldrá en poco tiempo... y bueno es una “nueva/vieja” forma de trabajar. Es algo que incide también en lo creativo porque es ir sacando canciones casi en el momento que me apetece. Es algo muy bonito y único a la vez.



¿Diría que este álbum es el más maduro e íntimo de todos?

Bueno, supongo que es lo que toca decir cuando ya tienes mi edad (risas), que es lo que te dirá todo el mundo. Supongo que sí. Cuando te haces más mayor el discurso es más interior, no tan hacia afuera. Puede ser incluso más educador o melancólico en ciertos momentos.

Si tuviera que definir “Mariposas” con una palabra, ¿cuál sería?

Uff... pues yo diría que “evolución”. Creo que es la palabra que mejor la define ya que se trata de ir consiguiendo cosas nuevas en cada disco, no necesariamente cosas innovadoras para los demás, pero sí para mí.

¿Qué cambios se pueden apreciar en su música desde su primer disco en solitario “Modo Avión” hasta este último?

“Modo Avión” era un disco de rock americano, ponía el acento sobre el “american music”. Había temas más de blues y country. En este hay más soul, se puede percibir una influencia más británica, más pop. En este disco hay un poco esa mezcla entre el rock americano y el pop inglés, que se cuela en muchas de las canciones.

Este no es un disco tan rockero como el primero

Este es un disco más guitarrero. Puedes encontrar temas salvajes, pero también está ese viaje de ida y vuelta en el Atlántico entre Nueva York y Londres. Hay muchos aires de pop inglés y español en “Mariposas”, pero tampoco abandono el rock.

¿Espera una buena acogida?

La espero y la deseo. Estoy empezando de cero de alguna manera. Llevo haciendo con muchos artistas de mi generación revivals o celebrando aniversarios de alguno de sus discos. Yo estoy un poco en medio, entre esa generación que celebra aniversarios y la nueva generación de gente que empieza pisando fuerte y con la que cada día descubres un montón de discos nuevos e interesantes. A mí me toca estar un poco en este fuego cruzado y estoy un poco esperando a ver qué surge en el camino, sin esperarme mucho tampoco de lo que pueda pasar. Solo intentaré hacerlo lo mejor posible y ojalá venga mucha gente, claro que sí. Sería magnífico. l