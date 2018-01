Meryl Streep se incorpora a la aclamada serie “Big Little Lies”

La actriz Meryl Streep se incorporará a la aclamada serie “Big Little Lies” en su segunda temporada, informó hoy el medio especializado Variety.

Streep se unirá a un reparto estelar y muy femenino que en la primera tanda de episodios estaba liderado por Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Laura Dern, Shailene Woodley y Zoë Kravitz.

Streep dará vida a Mary Louise Wright, la madre de Perry Wright (Alexander Skarsgård) que, tras la muerte de su hijo, aparece en la ciudad californiana de Monterey en busca de respuestas y preocupada por sus nietos.

“Big Little Lies”, una producción de HBO que ganó el Emmy y el Globo de Oro a la mejor serie limitada o película televisiva, narra las vidas de varias mujeres de una adinerada comunidad y explora temas como el maltrato machista o los conflictos familiares.

Considerada como una leyenda de la actuación, Streep recibió el martes una nominación al Óscar a la mejor actriz por “The Post”, con lo que extendió a 21 su récord absoluto como la intérprete con más candidaturas en la historia de los Óscar.

La artista se llevó la estatuilla en tres ocasiones por “Kramer vs. Kramer” (1979), “La decisión de Sophie” (1982) y “la dama de hierro” (2011).

Más vinculada al cine que a la televisión, Streep ha participado en producciones para la pequeña pantalla como “Angels in America”, que le valió un Emmy en 2004 a la mejor actriz de una miniserie