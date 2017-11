Las mujeres ocupan solo un 24% de los puestos en los consejos de administración

Menos del 24 por ciento de los puestos en los consejos de administración de las principales empresas europeas cotizadas se encuentran ocupados por mujeres, según el estudio realizado por la profesora de la Universidad de La Rioja, Eva Tobías.

Esta profesora del Departamento de Derecho de la UR logró con este trabajo el segundo Premio de Investigaciones Feministas en Materia de Igualdad que concede el Gobierno de Aragón, a través del Instituto Aragonés de la Mujer y la Universidad de Zaragoza.

Tobías fue galardonada por su trabajo “DES-PA-CI-TO: equilibrio de género en los consejos de administración de las empresas europeas”, dotado con 1.000 euros

Escasa presencia

En su estudio plantea cómo, en comparación con otros ámbitos de la sociedad, la escasa presencia de las mujeres en los consejos de administración de las empresas es especialmente significativa.

“La adopción de medidas de acción positiva parece ser el único camino para garantizar una representación equilibrada de mujeres y hombres en los ámbitos de decisión empresarial, aunque no debe ser la única vía”, según recoge en su trabajo.

“Esta desigualdad de género en el ámbito del poder económico entra en contradicción con los estándares de igualdad que deberían alcanzar las sociedades que desde hace años han avalado una igualdad formal, pero no han sabido convertirla en una igualdad real”, expresó.

Por su parte, la nueva presidenta de la principal asociación de laboralistas Asnala, Ana Gómez, considera que la discriminación en el ámbito laboral existe y no se toma en serio, por lo que aboga por implantar normas que sean coercitivas e impliquen sanciones a empresas que no sean igualitarias. Gómez afronta el mandato al frente de los laboralistas con el reto de luchar contra la discriminación de todo tipo. l