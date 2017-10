Preocupación en Cuntis por la sequía: “a situación do Umia é alarmante”

La sequía está pasando factura a algunas poblaciones y en Cuntis ya están pidiendo a la ciudadanía que haga un uso más que responsable del agua, utilizándola “só para as necesidades básicas”. Y es que la situación de su principal fuente de suministro “é verdadeiramente alarmante”, aseguró el alcalde, Manuel Campos, sobre el río Umia. De hecho, el Concello ha tenido que llevar camiones cisterna a diversos núcleos y hay explotaciones agrarias “ao límite”.

La escasez de lluvias ha llegado a un punto preocupante. De hecho, en Galicia ya hay algunos concellos en situación de alerta y prealerta. Cuntis no está incluido en el último informe emitido por los responsables, pero el regidor municipal ha comprobado “in situ” que la situación es mala.



Visita a la captación

Campos explicó que ayer por la mañana visitó junto a los técnicos de la empresa concesionaria del abastecimiento, Espina y Delfín, la captación de Veiga Grande, ubicada entre Cuntis y A Estrada, y que suministra a sus vecinos, así como a los de Moraña, y la conclusión fue negativa. “A situación do río Umia, do cal nos surtimos, presenta unha imaxe desoladora”, manifestó. De hecho, ha pedido a los vecinos que tomen medidas “serias” en el uso y consumo racional del líquido elemento y “só utilizala para as necesidades básicas, non malgastándoa porque nestes momentos é moi escasa”, añadió. El objetivo es poder garantizar el suministro hasta que los efectos de la sequía pasen, que podía ser pronto pues los meteorólogos prevén la llegada de precipitaciones en los próximos días.

La situación es tal que, según el alcalde, el Ayuntamiento ha tenido que llevar agua a varios núcleos de población mediante camiones cisterna, además de realizar mejoras en las traídas con maquinaria y otros recursos municipales para facilitar la llegada de agua. Pero aún así, no es suficiente y por ello se está solicitando responsabilidad a la ciudadanía y, de hecho, “hai explotacións agrarias en situacións límite” y el Concello se ofrece a ayudarles en caso de necesidad.

No es la primera vez que Cuntis hace un llamamiento de este tipo. A finales de junio emitió un bando pidiendo un consumo responsable y la adopción de medidas como limitar el baldeo y limpieza de calles, restringir el llenado de piscinas y optimizar los recursos en riegos y ganadería para tener cubiertas las necesidades básicas. En los meses de verano hay un consumo medio de 100.000 metros cúbicos y el máximo se alcanza en el de agosto.