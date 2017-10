Un proyecto europeo para promocionar el turismo náutico incluye el Ulla y la Ría

Valga será uno de los destinos que se promocionarán a través del proyecto “Ecodestin 3inl” que impulsan con fondos europeos la Asociación Galega de Actividades Náuticas (Agan+), Portos de Galicia y la Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro de la Consellería do Mar para potenciar el turismo náutico en la eurorregión Galicia-Norte de Portugal. Según fuentes municipales, la iniciativa busca aumentar el atractivo del territorio a través del fomento del patrimonio natural y cultural vinculado a los ríos, rías y a la costa y ofertar paquetes turísticos diferenciados que puedan comercializarse a través de touroperadores, portales de reservas y empresas vinculadas al sector turístico en mercados como Alemania, Reino Unido, Países Escandinavos, América y Francia. El proyecto, cuyo plazo de ejecución abarca hasta el año 2019, se financia con fondos de la Unión Europea a través del Plan de Cooperación Transfronteirizo España-Portugal.

“O obxectivo que se persegue é abrir os ríos e as rías ao turismo e que os turistas coñezan Galicia por mar”, incide Manuel Soliño, presidente de Agan+. Los cinco destinos que se promocionarán serán Miño, Ría de Pontevedra y Lérez, Ría de Vigo, Lima-Porto y la Ría de Arousa y el río Ulla, en el que estará integrado Valga. Según el Concello, se diseñarán itinerarios en barco haciendo escala en diferentes localidades para que los viajeros puedan conocer sus recursos turísticos “non só vencellados ao entorno fluvial ou costeiro, senón que incluso poidan desprazarse a pé ou en vehículo a zonas de interior”. Lo fundamental es proyectar, en coordinación con las oficinas locales de turismo y empresas del sector, paquetes atractivos y dirigidos a públicos objetivos que tengan aceptación y salida en el mercado. “Queremos crear unha oferta diferente e vencellada ao patrimonio, diferenciándonos así do Mediterráneo”, explica Soliño. Entre los paquetes temáticos que propone están los de naturaleza, familiar, el deportivo o de turismo exclusivo que impulsen la “profesionalización do sector, dinamicen a economía e xeren emprego”, añade el presidente de Agan+.

Caso concreto

Centrándose en Valga, considera que el área fluvial de Vilarello, el Museo da Historia, las cascadas o los yacimientos de Igrexa Vella y Mercado dos Mouros “poderían ser algúns dos reclamos, e tamén rutas de sendeirismo orientadas ao turismo alemán”, explicaron desde el Concello. Además apuesta por desarrollar iniciativas que complementen y potencien estos recursos naturales y patrimoniales. Soliño cita como ejemplo el Mercado dos Mouros, para el que propone “unha recreación en tres dimensións que poida verse a través do móbil ou outros electrónicos e que enxalce e permita comprender o xacemento arqueolóxico”.