Valga celebra una sesión urgente que delegará funciones del Pleno en la Xunta de Goberno Local

El Concello de Valga acoge hoy a partir de las nueve y cuarto de la noche una sesión “extraordinaria” y “urxente” en la que, entre otras cuestiones, la Alcaldía solicita que se deleguen las funciones del Pleno a la Xunta de Goberno Local en lo referente a la fijación de las tasas públicas de la Escola de Música.

De esta forma, y si el PP hace valer su mayoría absoluta en el hemiciclo para sacar adelante esta propuesta, la fijación de las tasas para el citado servicio no pasará en ningún caso por el Pleno y, por lo tanto, la oposición no tendrá opción de debate al respecto.

En el marco de las comisiones informativas la portavoz del único partido de la oposición, la socialista María Ferreirós, manifestó su desacuerdo con la “urxencia” de la convocatoria, al entender que no había motivo para ello. A mayores la socialista incidía ayer en que no compartía el fondo de la propuesta que, según ella, el alcalde José María Bello Maneiro justificó alegando que de esta forma se agilizarán más los trámites. “Non o entendemos porque poderían ter usado esta mesma sesión, a extraordinaria e urxente, para sacar adiante a proposta e así xa resultaba totalmente áxil”, incide la socialista.

En el orden del día del Pleno figuran dos partes: La primera de carácter resolutivo en la que se dará cuenta de la citada delegación de funciones y una segunda de “actividade de control” en la que se dará cuenta de la ejecución trimestral de los Presupuestos y también de los plazos para el pago a proveedores. l