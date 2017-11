Sobre un 85 % de los alumnos vilagarcianos secundan la huelga contra la Lomce

La huelga estudiantil contra la Lomce contó con un amplio seguimiento en Vilagarcía. Sobre un 85 por ciento de los alumnos de los cuatro institutos del muncipio ejercieron su derecho a paro en una jornada en la que hubo concentraciones en toda Galicia, y también en la capital arousana.

Convocados por el sindicato Erguer decenas de estudiantes se dieron cita en la Praza de Galicia para mostrar su rechazo a la ley educativa en vigor y pedir su retirada. Contaron también con el apoyo de la Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público.

En cuanto a los datos de seguimiento de la huelga, fueron bastante similares en todos los institutos, siendo el más vacío el Miguel Ángel González Estévez, de Carril, con un 93 % de alumnos en paro. La mayor parte eran de ciclos y Bachillerato, donde las aulas se quedaron prácticamente vacías. En el instituto Cotarelo, un 90 por ciento de matriculados en ESO, Bachillerato y ciclos decidieron secundar el paro; mientras que en el Castro Alobre alcanzaron la cifra del 100 % a partir de 4º ESO y en 3º fue del 75 por ciento. Cabe recordar que los alumnos de 1º y 2º de ESO no tienen derecho a huelga. El instituto de Fontecarmoa fue el que registró una mayor variación, al alcanzar la huelga el cien por cien de seguimiento en los ciclos y no llegar al 50 % (un 42) en el resto de enseñanzas.

Consulta “simbólica”

La organización convocante ha justificado la protesta en que, a pesar de la paralización de las llamadas ‘reválidas’ como consecuencia de las movilizaciones sociales de los últimos años, la llamada “Ley Wert” continúa aplicándose en todo el Estado.

La polémica reforma educativa sigue en vigor mientras la subcomisión del Congreso continúa en paralelo con el proceso para alcanzar el llamado pacto por la educación, aunque no al ritmo deseado por la comunidad escolar.

A principios de curso, varios portavoces de los sindicatos de profesorado reprochaban la falta de novedades sobre el transcurso de las negociaciones en el ámbito estatal. La CIG, en concreto, criticó que el debate pasase a un segundo plano e, incluso, lo ha tachado de “paripé” para dilatar el proceso y mantener la Lomce. El sindicato estudiantil propone una ley educativa gallega, una iniciativa que fue secundada en un proceso consultivo “simbólico” que se llevó a cabo en 70 centros de toda la comunidad autónoma. Un 94 por ciento de los votantes secundó la propuesta de Erguer.

Protesta “antigua”

El conselleiro de Educación y Cultura, Román Rodríguez, ha considerado que la movilización convocada hoy por la organización Erguer en la enseñanza media y universitaria es “una huelga antigua”. La acción reivindicativa, que incluyó concentraciones en Vilagarcía y manifestaciones en otros puntos de la comunidad, pide la parálisis de todo aquello que tenga que ver con el desarrollo de la Lomce y el responsable educativo en Galicia ha dicho en declaraciones a Efe que “se está hablando de derogar una ley que está siendo debatida en el Parlamento español y también en el Senado”. Por ello, cree que hay desconocimiento, un “intento de confundir” y un interés “partidista” por parte de un sindicato con estrechas vinculaciones políticas”. También aseguró que el sistema educativo “progresa adecuadamente” gracias al esfuerzo de familias, direcciones y profesores. l