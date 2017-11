O actor vilagarcián David Seijo entra a formar parte do elenco da serie “Vivir sin Permiso”

O actor vilagarcián David Seijó tamén estará no elenco da serie “Vivir sin Permiso” que se grava durante todos estes meses na comarca do Salnés e que conta con nomes de primeiro nivel como José Coronado ou Álex González.

De momento non trascendeu ningún dato sobre o actor que Seijo representará nesta serie que mantén en vilo aos veciños do Salnés, dado que moitos deles formarán parte como “extra” dunha historia policíaca e con tintes de misterio.

“Vivir sin Permiso” é unha das grandes apostas da fición televisiva de Telecinco para a próxima temporada de series e supón a volta á televisión nacional de Seijo despois do éxito de “El Barco”.