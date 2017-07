El Albariño contará con conexión wifi de alta velocidad en A Calzada y la Praza do Concello

La Festa do Albariño tendrá internet wifi de alta velocidad gracias a los tres repetidores que la Mancomunidade do Salnés y el Concello han instalado en dos espacios de concentración de asistentes: la Praza do Concello y el paseo de A Calzada, donde se ofrecen las degustaciones de vinos con DO Rías Baixas. La red es abierta y se llamará Cambados Ciudad Europea del Vino, pero se mantendrá para siempre.

La entidad comarcal asumirá el gasto –que asciende a unos 100 euros al mes– y aportó los equipos, mientras que la Concejalía de Obras cambadesa realizó las obras necesarias para instalar la fibra óptica.

Según el concejal José Ramón Abal Varela, se pueden alcanzar altas velocidades, como se demostró en las pruebas técnicas hechas estos días y que permitieron alcanzar hasta los 40 megas; aunque durante la celebración bajará por el aumento de las conexiones.

El presidente comarcal, Gonzalo Durán, comentó que la infraestructura se montó en tiempo récord y tras el viaje promocional que ambos mandatarios hicieron a Kiel (Alemania), donde en una feria “presumían de tener internet gratis en todo el recinto”.



Comisión

Abal aprovechó para señalar que el Concello acaba de conceder permiso a Orange para instalar fibra óptica en el casco urbano y que habrá una segunda fase centrada en las parroquias. Espera que con esta infraestructura mejore el servicio, también el municipal pues la wifi actual “funciona mal, é lenta e dá problemas”.

Por otra parte, el edil también avanzó que el 7 de agosto se convocará la segunda comisión organizadora de la Ciudad Europea del Vino. l