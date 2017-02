El alcalde pide dejar la “imposición” y optar por el “consenso” en el Roteiro da Memoria

Dejar la “imposición” y adoptar una postura de “consenso”. Este es el camino que, según Alberto Varela, deben seguir el gobierno y la Iniciativa Cidadá pola Memoria después de la polémica inauguración del panel divulgativo de Os Martices. Al primer edil le molestaron mucho “algunhas declaracións que parecen querer dicir que nós non estamos a favor da recuperación da memoria. Iso é absolutamente falso”. Respecto a la decisión adoptada por la Xunta de Goberno de no autorizar la colocación de los carteles el alcalde incide en que “deixamos claro nas reunións que houbo que estabamos dacordo no fondo, pero non no formato empregado e que, polo tanto, había que consensualo”. Añade al respecto que “nos presentaron un borrador dun panel que ían colocar en Carril no que se detectaron diferentes faltas de ortografía e incluso apelidos erróneos”. Alberto Varela recuerda que, ante esta situación, “se lles dixo que isto tiña que ser supervisado por expertos e incluso se lles propuxo a creación dunha comisión”. El regidor reconoce que “non lles gustou o que lles dixemos de palabra antes de que llelo dixeramos por escrito”.

El primer edil habla de “imposición” y apunta que en el último encuentro los miembros de la Iniciativa Cidadá pola Memoria ya le comunicaron que los paneles estaban listos. “O goberno local non pode autorizar algo que non coñece”, explica Varela. “Díxoselles que ese formato era mellor para facer publicacións ou exposicións. Eles decidiron que non, que iso era o que querían”, añade. Dice el alcalde que “o goberno municipal ten que velar porque as cousas que se sitúan na vía pública sexan as correctas”.

proyecto global

Desde Ravella inciden en que lo que se les reclamó además a la Iniciativa Cidadá pola Memoria fue la elaboración de un “proxecto global” en el que figurasen cuantos paneles se van a colocar, quienes van a figurar en cada uno y el porqué. “A mí me gustaría hacer un estudio serio y riguroso y no colocar un día una placa aquí y otro día allá”, señala.

Aún así, y pese a manifestarse visiblemente molesto con algunas declaraciones, el primer edil hace un llamamiento al consenso. “Se a asociación pretende continuar con estes Roteiros que nolo digan. Invito á asociación a sentarse e consensuar, non a impoñer”, incide.

El colectivo ya anunció que acudirá a la Justicia contra la resolución del gobierno. n