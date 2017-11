Alcampo abre hoy sus puertas inmerso ya en la campaña navideña

El hipermercado Alcampo abrirá hoy sus puertas con una amplia oferta en productos alimenticios, tecnológicos y para el hogar, entre otros. En el ámbito del consumo, ofrece una amplia y variada gama con la comodidad de unas instalaciones adaptadas a la normativa vigente en materia de accesibilidad.

Desde el punto de vista económico, Alcampo llega a Vilagarcía con la intención de mejorar la calidad de vida y la economía no solo del municipio, sino de toda la comarca.

Por ello, desde la compañía hacen hincapié en que su intención es atraer a la finca de As Carolinas a clientes de otras zonas que hasta ahora se desplazaban a Pontevedra o a Vigo.

Para ello, invirtieron 7,5 millones de euros en la puesta en marcha de una sala de ventas de 5.000 metros cuadrados de superficie que estarán abiertos de nueve de la mañana a diez de la noche.

Los clientes que inauguren hoy esta amplia superficie se llevarán una flor y un detalle sorpresa. Se trata de una inauguración muy especial teniendo en cuenta la cercanía de las fiestas más esperadas del año para el comercio. Y es que Alcampo abre sus puertas inmerso de lleno en la campaña de Navidad, y con una amplia oferta de juguetes para todos los gustos y bolsillos.

Y es que precisamente desde la firma inciden en que sus precios están adaptados para todo tipo de capacidades adquisitivas. Alcampo aparece cada año en las listas nacionales como hipermercado más económico.

Proveedores locales

Desde el punto de vista del empleo, la instalación de Alcampo en As Carolinas supondrá la puesta en marcha de 150 nuevos puestos de trabajo. Las personas contratadas se seleccionaron a través del Servicio Público de Empleo y recibieron más de nueve mil horas de formación. Un 5 % de la plantilla son personas con algún tipo de discapacidad.

Los acuerdos con proveedores locales también busca incidir indirectamente en la creación de empleo y en la mejora de la economía local. Alcampo cerró acuerdos con las lonjas de Cambados y Carril para la distribución de productos frescos, en menos de doce horas, a la sección de pescadería; mientras que la cooperativa Hortasol, de Cambados, surtirá de hortalizas y frutas.

Otras firmas próximas completan la lista de proveedores locales de productos perecederos, que ocupan 1.500 metros de la sala de ventas.

El cliente también podrá encontrar productos sin gluten, sin lactosa y ecológicos, ya que Alcampo realiza una fuerte apuesta por el respecto y cuidado del entorno medioambiental.