Alcampo emplea a 150 personas en su nuevo hipermercado y cierra acuerdos con proveedores locales

Alcampo llega a Vilagarcía con un compromiso con el sector productivo del municipio. La compañía abrirá el próximo martes, 14 de noviembre, las puertas de su nuevo centro situado en As Carolinas, que cuenta con 150 trabajadores, apostando por la inserción laboral de personas con discapacidad, que suponen un cinco por ciento de la plantilla . La firma invirtió 7,5 millones en la puesta en marcha de este establecimiento, el sexto en Galicia, que contará con lo más puntero en tecnología y con productos de alta calidad, ecológicos y sanos, para todos los bolsillos. Las contrataciones, explicó Isabel Villaescusa, directora del hipermercado de Vilagarcía, se realizó a través del Servicio Público de Empleo y recibieron, a día de hoy, 9.200 horas de formación que continuarán. Y es que la intención de Alcampo, aseguraron, es la de mejorar la calidad de vida de los vilagarcianos.

Por ello, también se cerraron acuerdos con proveedores locales. Las lonjas de Cambados y Carril distribuirán productos frescos, en menos de doce horas, a la sección de pescadería; mientras que la cooperativa Hortasol, de Cambados, surtirá al híper de hortalizas y frutas y la empresa Coinba, de Vilaxoán, aportará bacalao, entre otros. La oferta alimenticia supondrá el 70 por ciento de los 5.000 metros cuadrados de la sala de venta, pero en el hipermercado de As Carolinas también se podrán encontrar otros productos como electrodomésticos o juguetes. Y es que Alcampo abrirá sus puertas ya inmerso, de lleno, en la campaña de Navidad.

Comodidad

El centro contará con la tecnología más puntera para garantizar la comodidad de los clientes, que podrán organizar la compra desde casa a través de una App que organiza los productos según el pasillo en el que se encuentren.

Los que prefieran ya comprar online también pueden hacerlo, y al mismo precio que de forma presencial. Además, podrán escoger entre recibir el pedido en casa o recogerlo en unas taquillas refrigeradas situadas en el parking, y que estarán funcionando las 24 horas del día. A través de la App, los clientes también podrán saber cuándo es su turno en determinada sección, tras coger los tickets en el dispensador. Alcampo es un hipermercado sin barreras, por ello cuenta con carros especiales para usuarios de sillas de ruedas, mostradores adaptados, bucles de inducción magnética y un servicio de video interpretación en lenguaje de signos.

Gasolinera

Alcampo también cuenta con otros servicios, como una cafetería, el club gratuito Rick&Rock para niños de entre 4 y 10 años, con talleres educativos, o la gasolinera lowcost, con un sistema de pago rápido por reconocimiento de la matrícula, exclusivo para los titulares de la tarjeta Alcampo, que ofrecerá otras ventajas y regalos.

Alcampo llega a Vilagarcía con vocación de atraer a la ciudad a clientes de otras zonas que hasta ahora tenían que desplazarse a Vigo o A Coruña. “Se prevé un incremento de vehículos en la primera semana, pero no creemos que vaya a generar problemas”, aseguró el director regional de la compañía, Jesús López, que explicó que el plan de tráfico está diseñado con el Concello. La presentación, que tuvo lugar en el Pazo de A Golpilleira, contó con la presencia de Javier Marín, director de Desarrollo de Auchan Retail España. l