Análisis | La puesta en marcha del polígono empresarial de Nantes se atraganta

Complicado se antoja el acuerdo para la puesta en marcha del polígono de Nantes en un horizonte que el Concello plantea cada vez más laxo. Y es que la solución que se propone desde la administración local a los propietarios tiene al menos por ahora muchas sombras en las que la junta de compensación quiere poner el foco. ¿Qué pasa con el informe de Augas de Galicia que dice que el parque no se puede conectar a la EDAR de Meaño? ¿Qué garantías ofrece el Concello de que la derrama de 638.391 euros será suficiente para la recepción del parque empresarial? ¿Cuál es el plazo para la puesta en marcha y qué pasa si nuevamente no se cumple? ¿Qué pasa si algún propietario no cumple con el acuerdo? Dicen que el gato escaldado del agua fría huye y la junta de compensación ha perdido la fe ya no en los políticos de turno sino en el Concello de Sanxenxo. Una administración que a lo largo de estos años ha dicho una cosa en unos informes que ahora parece que ya no valen. “A palabra de Telmo non é un dogma de fe. Hai uns informes e iso é o que vale”, apuntó ayer el presidente de la junta de compensación, Manuel Barbeito.

La búsqueda y propuesta de una solución solo ha servido en dos reuniones para enconar dos partes que en cualquier caso deberían de ir de la mano ya no solo en el plano económico sino en la gestión y agilidad administrativas. El gobierno encabezado por Telmo Martín realizó ayer un balance “positivo” de la reunión, cargó contra la junta de compensación e incidió en que se presentaron las cuentas claras y los pasos necesarios para poner en marcha el parque se podría haber hecho antes. “Va siendo hora de que los responsables de la junta de compensación del parque despierten y asuman la realidad, dejemos de marear la perdiz y contar medias verdades en los medios de comunicación. El gobierno lo tiene muy claro, está haciendo todo lo posible para cumplir su compromiso con los vecinos de impulsar un parque que genere empleo y riqueza, pero lo que no vamos a hacer es poner un euro público para un desarrollo privado”, apunta el gobierno en un comunicado de prensa.

En la última reunión se acordó la convocatoria de una nueva sesión el próximo 14 de diciembre para que los propietarios voten el respaldo o no a la hoja de ruta que se volverá a presentar ante la junta de compensación el próximo viernes con algunas modificaciones. Si los propietarios deciden apoyarla el gobierno asegura que pondrá en marcha “toda la maquinaria política y técnica” para adjudicar lo antes posible las obras pendientes. En caso contrario el Concello señala que podría acordar el cambio en el sistema que regula el desarrollo del suelo del parque pasando del actual sistema de compensación al de cooperación, que permitiría al Concello asumir plenas facultades ejecutivas para la finalización de la urbanización del parque.

La decisión de algunos propietarios del parque empresarial ya está tomada desde hace meses, para otros desde hace días y pasa por una reclamación patrimonial al Concello de Sanxenxo. Una posibilidad que el anterior acuerdo que propuso Martín vetaba, pero que ahora, tras la presión de la junta de compensación, ha desaparecido de los puntos del convenio.

El Concello de Sanxenxo aseguró ayer que “la pelota está en el tejado de los propietarios” y advirtió que lo que “no cambiará en ningún caso es que ellos tienen que hacerse cargo de los gastos que derive la completa urbanización del suelo, sea con el actual modelo de compensación o mediante uno nuevo de cooperación. Porque, lo que no va hacer este gobierno, ni ningún otro que no quiera prevaricar, es pagar con dinero de los vecinos el desarrollo de un suelo privado”. Sea el modelo que sea el que finalmente se aplique, la puesta en marcha del parque empresarial es el primer punto del pacto de gobierno bipartito que se incumplirá ya que en ningún caso estará recepcionado el 31 de diciembre.