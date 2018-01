Andrade y Fervenza vuelven a medir sus fuerzas ante la militancia socialista

Hugo Andrade y Ainoha Fervenza se someterán, de nuevo y en apenas nueve meses, a la militancia socialista que decidirá quien ostentará la Secretaría de la agrupación del puño y la rosa en Sanxenxo. Será el próximo lunes, a las 20:30 horas cuando se decida el cabeza visible de la organización local y no será hasta ese momento cuando se cierre el plazo para presentar candidaturas.

El portonovés Hugo Andrade asegura que se presenta a la reelección para poder concluir el proyecto por el que fue elegido el pasado mes de abril. “No se puede ver el trabajo realizado durante este tiempo y me apetece seguir aportando al partido y a Sanxenxo”, apunta. El actual secretario de los socialistas de Sanxenxo reconoce si echa la vista atrás que “no han sido unos meses fáciles, con una salida por los aires del tripartito y con un proceso interno del partido que desgasta mucho”. Considera que no es el momento de hablar de candidato a las elecciones de 2019. “Se abrirá el melón a finales de año y ahí se decidirá. No lo descarto, pero no es algo que me preocupe en estos momentos. Lo más importante es configurar el grupo de trabajo”. Confía en que la militancia vuelva refrendarle en el cargo.



Ainoha Fervenza vuelve a presentarse al proceso para poder llevar a cabo un “proyecto ilusionante, integrador y distinto a lo que hay ahora”. Apuesta por lograr la implicación de la militancia con la apertura de la sede y “trabajar mucho en la calle, con la gente”. Considera que los socialistas en Sanxenxo “están huérfanos de un proyecto con una interna real”.

Una de sus bazas en el proceso en el que está inmerso el partido es “la inacción y pasividad de los últimos meses” y se postula “para recuperar el orgullo socialista en el municipio”. Considera prioritario “desterrar los amiguismos y fijarse objetivos políticos claros”. Respecto a las elecciones de 2019, Fervenza considera que “todavía queda mucho trabajo interno por hacer, tiempo habrá para decidir”.

Tanto Andrade como Fervenza intentaron una candidatura de consenso, pero ambos concuerdan que no fue posible un acercamiento. “Si me eligen secretaria, propondré tanto a Hugo Andrade como a Patricia Salías que se integren en la ejecutiva. Creo que pueden aportar”, apunta Fervenza. Se muestra convencida de que obtendrá el apoyo de la militancia. “El sentir es muy diferente al del anterior proceso”.