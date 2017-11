Aragunde pide a Abal que cese a Charlín, al que culpa de originar todos los conflictos

El futuro del gobierno cuatripartito de Cambados depende de una reunión que se celebrará hoy por la tarde y a la que están convocados los cuatro socios. El encuentro se desarrolla en un clima hostil, enquistado desde hace semanas y con un enfrentamiento claro entre el edil de Pode, José Ramón Abal, y el concejal de Somos, Xurxo Charlín. El principal y único partido de la oposición, el PP, se pronunciaba ayer sobre este asunto y tiene claro que es la alcaldesa la que debe tomar una decisión urgente y, en palabras de Luis Aragunde, “cesar” al edil de Somos. Los conservadores tienen claro que es Charlín “a persoa que orixina todos os conflitos no Concello” y a ello añade de ser el principal artífice de “unha caótica xestión económica”.

Lo cierto es que los últimos datos hechos públicos por el edil de Economía en materia de pago a proveedores han hecho que el PP dé un paso al frente. “Ademáis da caótica situación política agora tamén temos a caótica situación económica. Son eles mesmos os que nos confirman que non hai control do gasto, que se exceden nas partidas orzamentarias con facturas que quedarán sen pagar durante meses”, dice Aragunde. Nuevamente las acusaciones de los conservadores apuntan a Xurxo Charlín. El popular critica que “a política económica de Cambados é un desastre “ y hace referencia concreta a que “o orzamento de 2017 se aprobe no mes de outubro ou o abuso que fan nos plenos dos recoñecementos extraxudiciais de crédito ou que a Concellería de Facenda perda subvencións por non pagar en prazo”.

Sobre la mesa en la reunión prevista para hoy por la tarde estaría la eliminación del cargo de “portavoz de gobierno” que, tal y como figura en el pacto cuatripartito, ostenta el edil de Somos Maioría. Se pasaría así a una multiportavocía, pero queda por saber si Somos aceptaría ceder esta cuota tan clara en un pacto que hoy se somete a revisión, pero en teoría no a cambios. l