Augas de Galicia reabre el expediente para canalizar el regato de A Florida

“Los expedientes dirigidos a restaurar el propio dominio público hidráulico alterado, como es este caso, aunque caduquen no prescriben. Augas puede y, de hecho, está ya abriendo un nuevo expediente, que retomará la tramitación en el punto en el cual caducó el anterior”. Así explican desde el ente autonómico dependiente de la Consellería de Medio Ambiente su postura sobre la situación de regato de A Florida, que discurre sobre un garaje en la Avenida Rodrigo de Mendoza.

Aunque fue un error de la Xunta el que provocó que caducase el expediente por el que se obligaba a la promotora, Vicando, a realizar las obras de la segunda fase de canalización del regato, la administración autonómica entiende que este fallo no significa que la reclamación prescriba.

De hecho, la solución que pone en marcha ya fue adoptada en ocasiones anteriores: Retomar el expediente en el punto en el que se produjo el fallo.

“Por tanto, la caducidad del expediente ha supuesto una cuestión meramente procedimental que, en realidad, no tiene relación con el fondo del asunto: la ejecución de la sentencia judicial”, aseguran desde la Consellería de Medio Ambiente.

En cualquier caso, el afectado, Vicando, dispone de plazo para alegar y todo parece indicar que así lo hará, por lo que se espera que el proceso vuelva a alargarse. Son ya muchos años, casi veinte, los que los vecinos del edificio en cuestión llevan esperando por una solución definitiva a una situación urbanística que roza el surrealismo.

El gobierno local de Alberto Varela, que se reunió recientemente con representantes de la comunidad de propietarios, plantea la posibilidad de que sea la administración, tanto la autonómica como la municipal, la que asuma la obra en su totalidad y, posteriormente, pase factura al propietario. Esta es una fórmula que el ejecutivo ya empleó en las obras de seguridad de la antigua escuela de O Castro. Por el momento la Xunta no se manifiesta sobre este punto y apuesta por exigir a Vicando la ejecución de las obras reabriendo el expediente .