Avendaño se reafirma en la acusación contra Oubiña e irán a juicio en febrero

La audiencia previa celebrada ayer por la demanda de Laureano Oubiña contra Carmen Avendaño se saldó sin ningún acuerdo después de que la presidenta del colectivo antidroga Érguete se reafirmase en las declaraciones realizadas el año pasado en un programa radiofónico indicando que el narcotraficante cambadés “también traficó con otro tipo de drogas” además del hachís, por lo único que fue condenado, en tres ocasiones. Así las cosas, la jueza instructora fijó fecha de juicio para el 27 de febrero.

En ese momento Oubiña y Avendaño sí tendrán que verse las caras. Ayer solo eran unas actuaciones previas de la demanda interpuesta por el cambadés por un presunto delito contra su honor y no era necesario que comparecieran, pero la viguesa sí acudió e incluso se sentó en el banquillo de los acusados. Lo hizo para manifestar: “Non vou a rectificar, reafírmome, porque no contexto da conversa dixen que este señor se dedicou a cousas ilegais e non mencionei ningún tipo de droga, nin heroína nin cocaína. Estou falando de tabaco, coñézoo de toda a vida e sabemos ao que se dedicaba”.

La “madre coraje” señaló que “non teño sentimento de ter ofendido a este señor” y aclaró que su intervención radiofónica “non foi ofensiva, foi baseada en feitos reais”. De hecho, espera que así lo vea la jueza porque “creo na xustiza. Despois que non teña un desengano, pero non teño ningún tipo de resentimento nin sinto culpabilidade porque nunca estivo no meu ánimo calumniar a ninguén”.



“Frustrado”

Avendaño cree que el cambadés está “frustrado” tras “tanto tempo en prisión” y no descarta que la demanda responda a su activismo antidroga en los más años duros del narcotráfico en Galicia. De hecho, protagonizó junto a otras madres la mítica imagen golpeando las puertas del Pazo Baión, que fue propiedad del narcotraficante. Es más, reconoció que ya había pensado que este tipo de situaciones podían darse en un futuro porque “estabamos pelexando con xente moi importante, con moito poderío, sobre todo económico”.

Oubiña no fue y valoró esta situación desde una cafetería del conjunto histórico cambadés y para una televisión nacional que trasladó a un equipo hasta la villa. Aseguró que “de venganza nada” y acusó a la viguesa de “llevar 30 años” ofendiéndole y que antes “no me podía defender porque estaba en la cárcel”. De hecho, advirtió que “todo el que me achaque delitos que no he cometido pasará por el juzgado, sea Carmen Avendaño o sea Perico de los palotes”.



El cambadés, que está en libertad condicional por un delito de blanqueo de capitales procedente del narcotráfico, estuvo representado por su abogado, Gerardo Gayoso. Este añadió que si la presidenta de Érguete hubiera “reconocido que fue una manifestación equivocada” se retiraría de la demanda. Sin embargo, no lo hizo y “no se puede permitir que una persona, que también es un personaje público, utilice los medios para seguir vulnerando su derecho al honor”. También manifestó que su cliente “admite, porque así es público y notorio”, haber estado condenado y haber cumplido condena por tráfico de hachís, “que no causa grave daño a la salud, y ya ha pagado su deuda a la sociedad”.

Indemnización de 1 euro

El letrado también negó que se pida una indemnización de 150.000 euros. Explicó que es de un euro, como algo “simbólico” y porque “no queremos hacer negocio”, y, en caso de ganar el caso, se destinará a la Asociación Francisco de Asís de ayuda a drogodependientes en la que Oubiña presta servicios por mandato judicial.



En la audiencia previa, el abogado pidió la práctica de varias pruebas como la comparecencia de Pepa Bueno, la periodista que introdujo un audio con las declaraciones de Avendaño cuando estaba entrevistando a Oubiña en julio de 2017. Pero la titular del número 2 de Vilagarcía desestimó esta y otras; solo aceptó el interrogatorio de demandante y demandado y la presentación de la grabación del programa. La jueza fijó fecha después de que no hubiera acuerdo entre las partes. La defensa de Avendaño, la letrada Sonia Fernández, indicó que se hace una “interpretación subjetiva” de las palabras de su clienta y considera que por tanto no hay delito contra el honor.