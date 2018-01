La bióloga de la Cofradía de Carril denuncia al patrón por represalias y atentar contra su dignidad y autoestima

La bióloga de la Cofradía de Carril denuncia que el patrón mayor, José Luis Villanueva, actuó contra ella a modo de represalias y atentando contra su dignidad y su autoestima en el ámbito laboral. La trabajadora del Pósito carrilexo presentó una denuncia ante la Sección de Mediación, Arbitraxe e Conciliación (SMAC) y las dos partes están citadas para mañana a las 10.30 horas en la sede ubicada en Pontevedra.

La bióloga incide en su escrito de denuncia que los problemas más graves empezaron en junio de 2017 cuando “el patrón mayor modificó verbal y unilateralmente el horario de verano”, fijado en el Convenio Colectivo. Según apunta la denunciante este no sería más que el principio de una serie de “infamias” que se producirían después de su reincorporación, en noviembre de 2017, a su puesto tras una baja médica. Según ella fue ahí cuando Villanueva ordenó su traslado “de mi puesto material de trabajo para pasarme a un habitáculo en el desván del edificio de la Cofradía en la que me encuentro sola ante una mesa, una silla, un ordenador, sin impresora y sin tener conexión a internet”. A mayores apunta que “observo la presencia de un sistema de videovigilancia”. Apunta en su escrito la bióloga que su sistema de fichaje digital dejó de funcionar y que la secretaria la “obligó” a firmar un reglamento de trabajo sin recibir copia del mismo.



Acusaciones

La denunciante argumenta además que se le acusaba por parte del patrón mayor de no realizar sus tareas (muestreos y resultados) y que desaparecieron algunos de los trabajos realizados por ella “de forma incomprensible”. Apunta también que recados que la Consellería do Mar dejaba para ella en la Cofradía no se le trasladaban.

En la denuncia ante el SMAC la bióloga adjunta un escrito firmado por José Luis Villanueva en el que niega cualquier tipo de obligación para firmar documentos y en el que advierte que “existen fundados razonamientos para pensar que la información y los datos requeridos por la secretaria (en lo referente a trabajos) nunca fueron realizados por usted”. Asimismo Villanueva señala “deficiencias en sus trabajos, así como retrasos en la presentación de los mismos”.

La bióloga insiste en que lo que dice Villanueva es falso y, es más, denuncia que todo responde a una “planificada, decidida e implacable estrategia” encaminada a su despido en su puesto en la Cofradía criticando el “estilo autoritario” del patrón al frente del Pósito.

La denunciante pide 3.000 euros de indemnización por “vulneración de derechos fundamentales”, por actuaciones “de discriminación y represalia” espeficando que hubo además daños “personales, materiales y patrimoniales”.