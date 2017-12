Cambados destina 13.400 a solventar sus carencias de señalización turística

Cambados es uno de los principales destinos turísticos de la comarca. De hecho, su conjunto histórico y el resto de sus bienes patrimoniales son únicos en O Salnés y atrae cada año a miles de turistas. Sin embargo, la señalización para encontrarlos era muy escasa y el gobierno local encargó un proyecto para terminar con este problema. Así las cosas, el municipio acaba de estrenar nueva señalización turística y también se ha procedido al pintado de la horizontal en gran parte del casco urbano.

La iniciativa fue adjudicada a la empresa Aceinsa Salamanca, que remató los trabajos estos días. Fue elegida por haber presentado la oferta más ventajosa económicamente. En concreto, por 13.431 euros, lo que supone una rebaja de algo más de 6.600 euros.

El proyecto contemplaba la instalación de un total de 12 señales sobre la oficina de turismo, la Torre de San Sadurniño, la Praza de Fefiñáns y el Museo do Viño. Se han colocado en puntos estratégicos, como los principales accesos al municipio.

Para poder instalarlas, el Concello tuvo que solicitar permiso a Carreteras y a Portos de Galicia pues se encontraban en terrenos de su titularidad.

El proyecto ya está terminado e incluía el pintado de señalización horizontal en el centro de Cambados que, en casos, estaba prácticamente borrado o directamente no existía. No obstante, en el caso de la señalización turística ha servido para solventar la carencia que había en este sentido. La propia memoria justificativa de la obras así lo señala cuando dice que el gobierno local tiene interés “en ampliar la escasa señalización turística deste concello”.

El presupuesto de licitación era de algo más de 20.000 euros, pero con la rebaja solo se ha tenido que invertir un total de 13.431 euros. Sin embargo, la cantidad se sufragará a cargo del Plan Provincial de Obras e Servizos 2015 de la Diputación provincial de Pontevedra. l