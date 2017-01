Carril exige un órgano de consenso para resolver la ordenación de los parques

Los servicios jurídicos de la Agrupación de Parquistas de Carril ya han remitido a la Xunta de Galicia la batería de alegaciones contra la ordenación de los viveros planteada desde hace años por la Consellería do Mar. La entidad presidida por José Luis Villanueva exige que el procedimiento de reordenación se haga mediante la vigilancia de un órgano consultivo en el que esté debidamente representado el sector de los parquistas.

Desde la Agrupación inciden que no pueden aceptar el documento que se les ha remitido hace unos días desde la Consellería al considerar que debe crearse “un documento consensuado con el sector y los científicos por considerar que el actual es impreciso y que no ha resuelto la situación”. Y es que, en este sentido, añaden que el documento que plantea la Consellería a día de hoy “vulnera los intereses socioeconómicos de los miembros de la Cofradía de Pescadores de Carril y de los concesionarios de la Agrupación de Productores de Parques de Cultivo de Carril”.

La reordenación de los parques de cultivo afecta a un total de 844.096 metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre que se reparten en un total de 1.169 parques de cultivo de moluscos. Los parquistas entienden que todavía existen múltiples problemas en relación con la medición de las parcelas al entender que estas no están debidamente medidas. Asimismo también hacen hincapié en la titularidad de las concesiones señalando que “todavía hay parques de cultivo vacantes debido a que la administración no ha sido capaz de solventar la situación sobre la titularidad de determinadas parcelas”.

Y es que lo que tienen claro los parquistas es que la administración debe otorgar títulos donde consten las superficies correctas de los parques concedidos y autorizados, evitando así futuras reclamaciones.