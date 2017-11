El centro de salud de Vilaxoán se queda sin médico por una baja de la titular

El centro de salud de Vilaxoán se encuentra sin médico dado que la titular de la única plaza que existe en las instalaciones se encuentra de baja, y las intenciones de la Consellería de Sanidade no pasan por la sustitución, según denuncian desde el BNG.

El grupo nacionalista, a través de la diputada cambadesa Montse Prado, elevará el asunto al debate del Parlamento, a través de una pregunta oral a la Mesa.

En el centro de salud de Vilaxoán, que está situado en la sede de la Cofradía de Pescadores Virxe do Rosario, trabajan una médico una enfermera, que atiendne a vecinos de Vilaxoán, Sobradelo, Faxilde y Galáns.



Pacientes mayores

El BNG incide en que la mayor parte de los pacientes que acuden al centro de salud superan los sesenta años, por lo que consideran que “a non substitución desta médica ocasionará prexuízos para os doentes que se terán que desprazar ao centro de saúde de Vilagarcía, ben en autobús ou en taxi, polo que suporá un gasto económico para os usuarios, ou ben depender doutras persoas para o seu traslado”, señalan desde el grupo parlamentario nacionalista.

Además, desde el BNG denuncian que con esta baja, y la consecuente llegada de más pacientes al centro de salud de San Roque, se provocará la saturación de las instalaciones vilagarcianas, “saturado xa na maioría dos días”, por lo que “a calidade asistencial verase deteriorada”.

Una saturación que, aseguran, también se produce en el centro de salud de Vilaxoán, abierto de lunes a viernes en horario de mañana, y en el que, dicen desde el BNG, "hai unha sobrecarga asistencial excesiva que obriga aos profesionais sanitarios a facer máis horas das que lles corresponden".

Prado encuadra la situación del centro de salud de Vilaxoán en un marco de "recortes" en el que "o persoal é dos principais afectados, sendo sistemática a redución de profesionais, o que significa maior carga de traballo e que a calidade asistencial tamén se vexa afectada", lo que, aseguran los nacionalista, se produce "dun xeito xeneralizado, tanto na atención hospitalaria como na atención primaria, en todo o territorio galego".

Por ello, el BNG presentará una pregunta oral para respuesta en la Comisión de Sanidade. Los nacionalistas quieren saber si "vai a Xunta proceder a cubrir a ausencia da facultativa" así como si "considera" la administración autonómica que "os veciños de Vilaxoán poden ter unha axeitada atención sanitaria se non proceden a substituír a ausencia da única facultativa" y si no ven riesgo de "sobrecarga" en el ambulatorio de Vilagarcía.

No es la primera vez que se produce un problema de estas características en el centro de salud de Vilaxoán. Ya en 2013 los socialistas vilagarcianos denunciaban la falta de médico en las instalaciones de Virxe do Rosario. Por entonces, la portavoz del grupo, Tania García, hacía hincapié en la "inacción" del gobierno local.