La ciudad recupera un mural de Rivas Briones que decoró 44 años una oficina bancaria

La ciudad recuperará una de las obras de su querido artista e Hijo Adoptivo, Antón Rivas Briones, gracias a un convenio entre el gobierno local y el Grupo Santander que ha querido que “Alegoría de la Pesca, la Industria y la Agricultura” regrese a Vilagarcía. El mural adornó la oficina de Banesto de la calle Castelao desde 1972 y hasta hace a penas dos años, cuando cerró sus puertas por la compra del banco. Desde entonces permanecía en un almacén en Vigo y ahora pasará a forma parte del patrimonio municipal gracias a un convenio entre el grupo y Ravella.

Fuentes municipales relataron que fue la propia dirección de la oficina principal del Santander quien ofreció la donación al alcalde, Alberto Varela, que, de hecho, agradeció públicamente el ofrecimiento “non xa polo que demostra da súa preocupación pola conservación do patrimonio senón pola circunstancia de que se trata dunha obra que forma parte da cultura local”.

La pieza se encuentra en buen estado de conservación y data de 1972, una época en la que Rivas Briones “estaba en plena explosión creativa”. Por aquel entonces ya era becado de la Diputación de Pontevedra y había obtenido diversas medallas en las bienales que organizaba la institución. De estos años también es el mural que se conserva en el Liceo-Casino y en el Supermercado Eroski (antiguo concesionario de Seat- Tres Hermanos).

El Concello ya está buscando el lugar idóneo para colocarlo, aunque no es fácil debido a su tamaño (5,4 metros de largo por 1,9 de ancho).

Rivas Briones nació en Madrid porque su padre, reconocido cantero, estaba trabajando allí, pero siempre se sintió vilagarciano. Su ebanistería y taller de pintura y xilografía estaba en la Praza do Castro. El cariño era recíproco y el Concello lo nombró Fillo Adoptivo en 2002 y también bautizó su sala de exposiciones con su nombre. l