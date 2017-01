El Club de Remo reivindica su derecho a explotar el bar del local social de Vilaxoán

Lejos de calmarse los ánimos la tensión sigue en aumento en Vilaxoán en torno a la explotación del bar del local social de O Preguntoiro. La directiva del Club de Remo ha remitido un escrito al alcalde, Alberto Varela, reivindicando su derecho a optar también a la explotación de este servicio. El Concello ha cedido estos días a que la Asociación de Vecinos explote “en precario” estas instalaciones, al menos mientras que no se revise el polémico Reglamento que obliga a sacar a concurso este tipo de servicios.

Ante esta decisión adoptada por la Alcaldía el Club de Remo solicita directamente que se les conceda la explotación del bar alegando que están “habilitados para poder optar a el” y apelando a la “igualdade de condicións con respecto á asociación de veciños”. La entidad deportiva incide en que en los últimos años están teniendo “serias dificultades para poder manter a actividade a flote pola necesidade de obter máis recursos económicos” y que, de hecho, explotar el bar podría suponerles “unha vía de salvación para a entidade e mesmo unha opotunidade de seguir medrando para asegurar o futuro deportivo do clube e dos nosos deportistas”.

Lo cierto es que en la entidad deportiva vilaxoanesa no están nada contentos con como se ha llevado todo este proceso hasta ahora. Respecto al proceso de concesión abierto por la Asociación de Vecinos hace unas semanas la directiva del Club de Remo considera que es “un atropello cometido por un grupo de gente que se hace llamar Asociación de Vecinos de Vilaxoán y que no representa a ningún vecino más que a ellos mismos”. Lamentan, a mayores, que exista “complicidad del Concello ante la ilegalidad manifiesta”.



el pp

El Partido Popular también ha presentado un escrito en Ravella solicitando información sobre la reunión mantenida entre el alcalde y miembros de la Asociación de Vecinos de Vilaxoán. Los conservadores inciden en que “en aras a una transparencia que ha vuelto a quedar en tela de juicio” quieren saber la identidad de los interlocutores y los cargos que ocupan en el seno del colectivo vecinal. El PP pide también saber “se houbo nomeamentos de maneira recente na Xunta Directiva, dado que ata o de agora non se tiña coñecemento de que un grupo de veciños puidera usurpar a titularidade municipal e convocar un “concurso” no nome do Concello”. Los conservadores también quieren por escrito datos sobre las cuentas de la Asociación en lo que respecta a los “ingresos da cafetería” así como “listaxe de actividades realizadas con eses fondos”.