La Cofradía de Carril contrata a cinco lonjeros más para la campaña navideña

Cinco personas más se sumaron esta semana al personal de la lonja de Carril para afrontar, entre otras cuestiones, la campaña de Navidad. Estos cinco trabajadores desempeñarán las tareas de lonjeros y se sumarán a los seis contratos ya existentes. Así pues serán once las personas que en las próximas semanas estarán en la rula carrilexa.

El patrón mayor de la Cofradía de Carril, José Luis Villanueva, manifestó que estas contrataciones se deben tanto a la proximidad de la campaña de la Navidad (con una potente actividad marisquera) como al hecho de que “temos unha lonxa pouco modernizada e, polo tanto, temos que compensar ese déficit coa contratación de persoal”.

Y es que, sobre todo, lo que se trata de evitar desde el Pósito de Carril es que haya colas grandes o enormes esperas en una época en la que las ventas acostumbran a incrementarse.

Las carencias

En la última reunión que representantes del Pósito carrilexo mantuvieron tanto con titulares de Portos de Galicia como de la Consellería do Mar el patrón mayor les trasmitió las necesidades que, desde hace años, acumula la lonja carrilexa. Y es que, cualquiera que conozca estas instalaciones, cae en la cuenta de que se están quedando pequeñas para la múltiple actividad que acumulan.

La idea es que, tal y como apunta José Luis Villanueva, “veña personal de Portos para que comprobe “in situ” cales son as deficiencias que arrastramos nesta lonxa e ver en qué medida é necesario acometer melloras”.

Por lo de pronto esas deficiencias se afrontarán con la contratación del citado personal que ya empezó a trabajar en las instalaciones carrilexas esta misma semana. Son cuatro mujeres y un hombre, todos ellos para el puesto de lonjero y ninguno para el departamento administrativo.

De esta forma, y con la campaña de Navidad ya a la vuelta de la esquina, se espera que se agilicen al máximo las ventas en este edificio carrilexo. l

La subasta carrilexa suma en lo que va de año casi seis millones de euros en cotizaciones

Las cifras de venta y cotizaciones en la lonja carrilexa están siendo buenas este año. Así lo reflejan los datos que se hacen públicos todos los días en el portal web Pesca de Galicia. Es ahí donde se puede ver la evolución de la venta tanto por años como por especie, y especificada por lonjas. Según estos datos a día de hoy la lonja carrilexa ha facturado en 2017 un total de 5.902.396 euros, tras la venta de 746.506 kilos de producto. La cifra es ligeramente inferior al mismo periodo de 2016. El año pasado se llevaba facturando en la lonja carrilexa un total de 6.751.803 euros de un total de 942.088 kilos. La almeja continúa siendo el producto estrella de las rulas, dado que los parques de cultivo son los que más aportes hacen a la lonja a la hora de vender. Se espera que estas cifras se incrementen en este mes de diciembre, dado que el marisco es un producto muy demandado en épocas navideñas. De hecho no solo la lonja de Carril, sino también otras de la Ría de Arousa, aportan a la venta lo mejor del mar para las cenas y comidas de estas fiestas tan señaladas. En Carril esperan que este año no sea diferente a ediciones anteriores.