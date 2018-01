La Cofradía estrena su planta de evisceración de vieira y no descarta tomar el control en la venta de otros recursos

La Cofradía de Pescadores San Antonio de Cambados vivió ayer una jornada histórica. El sector ha tomado el control de la comercialización de la vieira en cuanto a realizar por sí misma la evisceración, evitando costes en pago a terceros y derivando un mayor beneficio a los marineros. De hecho, este año perciben 5,50 euros por kilo y no se descarta ampliar este sistema a otros productos pues la nueva planta esta equipada con todo lo necesario. El patrón mayor, Ruperto Costa, explicó que este primer día de evisceración se saldó sin incidentes aunque, “un pouco lentos, como son todos os comezos”.

Una veintena de trabajadoras estrenaron las instalaciones para tratar el molusco según la normativa sanitaria internacional. Esto es la retirada de hepatopáncreas, lo más importante, aunque también se eliminan las partes blandas dejando solo la vianda.



La flota volvió ayer a salir al mar; más de una treintena de barcos de Cambados y Rianxo, que cubrieron los cupos y pudieron acercarse al tope de tres toneladas diarias, que es la capacidad de la planta. Está costando encontrar producto de tamaño comercial, es decir, de 11,5 centímetros, pero hay optimismo porque, aunque pequeño, hay cantidad de recurso, lo que garantizará próximas campañas, como la de Navidad.



Hay ventas en fresco

Es la época donde se vende la mayor parte de la producción y en 2017 no pudo ser. El sector decidió esperar precisamente por la escasez de molusco del tamaño demandado. Esto no quiere decir que estos días no vayan a haber ventas en fresco. De hecho, la empresa comercializadora Porto de Cambados espera servir hoy los primeros pedidos.

La firma también almacenará producto congelado para abastecer el mercado el resto del año. Cabe recordar que el Pósito es el socio mayoritario y está en sociedad con la gerente y comercializadora, Mar Ambroa, y Mariscos Veiro, donde se evisceraba antes. Esta compañía tiene una planta en Tragove, y, en teoría, sigue formando parte de Porto de Cambados, aunque haya sido sustituida.



El patrón mayor se mostró satisfecho con el primer día de trabajo. “Había algunha xente nova que ten que coller un pouquiño de soltura, pero foi un día de traballo axitado, pero normal. Un pouco lento, como son todos os comezos”, explicó. El Pósito lleva años intentando desarrollar esta idea, la de asumir todo el proceso de tratamiento para reducir costes y repercutir los beneficios en el sector vieireiro.

La nueva planta se ha habilitado en la nave multiusos construida hace más de dos años por la Consellería do Mar y con una inversión de 234.762 euros, de los cuales, 172.797 euros proceden de una ayuda de fondos europeos, concedida a través del GALP Ría de Arousa. Tiene una zona para la recepción y depuración del producto, otra para su procesado y eviscerado y otra para cámaras, envasado y expedición. Además de un sistema de depuración de agua en circuito cerrado y un túnel de congelación, entre otras cosas. En definitiva, está bien equipada y, de hecho, “hai posibilidade de aumentar a gama de produtos, pero pouco a pouco”, según Costa.