La Cofradía mediará para evitar incidentes entre navalleiros y embarcaciones de recreo

La Cofradía do Grove solicitará una reunión con la directiva del puerto deportivo de Pedras Negras para tratar de buscar una solución que acabe con los problemas entre los barcos de recreo y los navalleiros.

El representante del sector de la navaja, Carlos Lois, señala que ya ha trasladado al patrón mayor, Antonio Otero, el malestar tras los últimos incidentes y éste ya se ha comprometido a mediar. “Estamos a espera de que nos chamen para a reunión”, dijo.

Uno de los últimos incidentes se produjo el pasado jueves cuando una embarcación de la séptima lista cortó de cuajo la manguera de oxígeno de un buzo que se encontraba a doce metros de profundidad extrayendo navaja por no respetar el perímetro de seguridad (200 metros).

El experimentado navalleiro tuvo que subir en apenas unos segundos a la superficie al quedarse sin oxígeno y sortear un barco que se encontraba justo encima de la zona de trabajo.

El sector profesional exige que se tomen medidas para que respeten la zona de trabajo y evitar que se ponga en riesgo su vida.

Desde el sector se incide en que los principales problemas se registran con las embarcaciones de recreo, aunque reconoce que no son las únicas.

Y es que el representante de los navalleiros asegura que en otras zonas los problemas son con barcos de profesionales que no respetan en absoluto los 200 metros de seguridad que marca el balizamiento con la señal alfa.

Pedras Negras no es el la única zona problemática, aseguran desde el sector navalleiro, cuando la zona de trabajo es en A Toxa, losc onflictos son similares, pero coincide en una época con menos tránsito de barcos de recreo.