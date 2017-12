Una colisión entre dos coches en Caleiro deja cuatro heridas leves, dos de ellas menores

Un total de cuatro personas resultaron heridas de carácter leve ayer en una colisión por alcance entre dos turismos, uno de ellos iba a acceder al interior de una finca particular. Tuvo lugar en Caleiro y entre las heridas están dos menores y su madre, que eran las que viven en la casa a la que pretendían acceder con su coche cuando fueron golpeadas.

El siniestro se produjo sobre las tres y veinte de la tarde cuando su Renault fue golpeado por detrás por un Audi que circulaba en dirección al centro urbano de Vilanova por la PO-302. A consecuencia del impacto, las dos conductoras, ambas vecinas de Caleiro, se quejaban de dolor en las cervicales y en otras partes del cuerpo. Ambas fueron trasladadas junto a las dos pequeñas, y en la misma ambulancia, al Hospital do Salnés. Sus heridas fueron de carácter, aunque, a mayores, las menores se encontraban muy nerviosas por lo sucedido.

A falta del informe oficial, todo parece indicar que la colisión fue producto de un despiste. No obstante, será la Guardia Civil de Tráfico la que determine las causas. Una patrulla se desplazó hasta el lugar de los hechos, así como efectivos de Protección Civil de Vilanova de Arousa y Urxencias Sanitarias 061.

La conductora del Renault se había parado para acceder a su vivienda y debido al impacto, este quedó empotrado de manera lateral contra el cierre de la finca. Por su parte, el otro turismo, cuya dueña vive también en la zona, sufrió daños de menor consideración.

Un particular dio aviso al 112 Galicia que además de alertar a los citados medios, informó del siniestro al Parque de Bombeiros de O Salnés, pero no fue necesaria su presencia en la intervención porque las heridas pudieron abandonar los turismos por su propio pie, según fuentes vecinales. l